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09:38 (мск), источник: Чемпионат.com

Игорь Акинфеев обновил статистический рекорд чемпионата России

Голкипер ЦСКА Игорь Акинфеев обновил рекорд по количеству сезонов Российской Премьер-Лиги, в которых он выходил на поле в основном составе.

ЦСКА
Ростов
Игорь Акинфеев обновил статистический рекорд чемпионата России | Источник: Чемпионат.com

Акинфеев провёл матч с первых минут в 22-м сезоне подряд.

Акинфеев вышел на поле в матче 1-го тура чемпионата России с «Ростовом» (0:0).

В следующем туре чемпионата России ЦСКА встретится с «Пари НН». Матч состоится 27 июля. По итогам прошлого сезона ЦСКА финишировал на шестом месте в турнирной таблице.

Акинфеев является воспитанником ЦСКА, он провёл в московском клубе всю карьеру. Вратарь выиграл в составе армейцев множество трофеев, включая Кубок УЕФА 2005 года. В прошлом сезоне Акинфеев провёл 27 матчей во всех турнирах, в которых пропустил 34 гола и в девяти играх отстоял «на ноль».

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Ростов
0:0
Первый тайм: 0:0
ЦСКА
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