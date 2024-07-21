Игорь Акинфеев обновил статистический рекорд чемпионата России

В следующем туре чемпионата России ЦСКА встретится с «Пари НН». Матч состоится 27 июля. По итогам прошлого сезона ЦСКА финишировал на шестом месте в турнирной таблице.

Акинфеев является воспитанником ЦСКА, он провёл в московском клубе всю карьеру. Вратарь выиграл в составе армейцев множество трофеев, включая Кубок УЕФА 2005 года. В прошлом сезоне Акинфеев провёл 27 матчей во всех турнирах, в которых пропустил 34 гола и в девяти играх отстоял «на ноль».