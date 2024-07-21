Игорь Акинфеев обновил статистический рекорд чемпионата России
Голкипер ЦСКА Игорь Акинфеев обновил рекорд по количеству сезонов Российской Премьер-Лиги, в которых он выходил на поле в основном составе.
ЦСКА
Ростов
Акинфеев провёл матч с первых минут в 22-м сезоне подряд.
Акинфеев вышел на поле в матче 1-го тура чемпионата России с «Ростовом» (0:0).
В следующем туре чемпионата России ЦСКА встретится с «Пари НН». Матч состоится 27 июля. По итогам прошлого сезона ЦСКА финишировал на шестом месте в турнирной таблице.
Акинфеев является воспитанником ЦСКА, он провёл в московском клубе всю карьеру. Вратарь выиграл в составе армейцев множество трофеев, включая Кубок УЕФА 2005 года. В прошлом сезоне Акинфеев провёл 27 матчей во всех турнирах, в которых пропустил 34 гола и в девяти играх отстоял «на ноль».