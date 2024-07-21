Орлов назвал команды, которые составят конкуренцию «Зениту»

«Рано называть “Зенит” явным фаворитом сезона. Послушайте, прошел только один тур. Не все сразу наберут форму. Но мне кажется, есть целая группа тренеров, которые способны поставить игру и добиваться результата на длинной дистанции. С Семаком все понятно. Есть Личка. В “Динамо” все отработано, состав сохранен. Хотя первое время бело-голубым придется играть без Бальбуэны, который уехал на Олимпиаду. Николич, думаю, подтянет ЦСКА. В состав “Краснодара” вернется Кордоба — реальная сила. Посмотрим еще на “Спартак”, Пока красно-белые — для всех загадка. Ну и стоит упомянуть Карпина, который создаст проблемы многим. Все только начинается!» — сказал Орлов.