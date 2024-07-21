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10:15 (мск), источник: Спорт-Экспресс

Орлов назвал команды, которые составят конкуренцию «Зениту»

Комментатор Геннадий Орлов в интервью «СЭ» рассказал, что пока рано считать «Зенит» главным фаворитом сезона РПЛ.

Зенит
Источник: РИА "Новости"

«Рано называть “Зенит” явным фаворитом сезона. Послушайте, прошел только один тур. Не все сразу наберут форму. Но мне кажется, есть целая группа тренеров, которые способны поставить игру и добиваться результата на длинной дистанции. С Семаком все понятно. Есть Личка. В “Динамо” все отработано, состав сохранен. Хотя первое время бело-голубым придется играть без Бальбуэны, который уехал на Олимпиаду. Николич, думаю, подтянет ЦСКА. В состав “Краснодара” вернется Кордоба — реальная сила. Посмотрим еще на “Спартак”, Пока красно-белые — для всех загадка. Ну и стоит упомянуть Карпина, который создаст проблемы многим. Все только начинается!» — сказал Орлов.

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