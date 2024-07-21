В ПАОКе объяснили интерес к нападающему ЦСКА Фёдору Чалову

«Нам очень хорошо знакомы возможности Чалова. Мы начали следить за ним с того момента, как он перешёл в “Базель” на правах аренды. Считаю, что аренда в швейцарском клубе поспособствовала его развитию. Он хороший игрок, который соответствует требованиям нашего главного тренера Рэзвана Луческу, поэтому мы обратили на него внимание», — приводит слова Томареиса «Матч ТВ».