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10:17 (мск), источник: Чемпионат.com

В ПАОКе объяснили интерес к нападающему ЦСКА Фёдору Чалову

Глава футбольного департамента греческого ПАОКа Пантелис Томареис заявил, что нападающий ПФК ЦСКА Фёдор Чалов соответствует требованиям главного тренера греческой команды Рэзвана Луческу.

ЦСКА
ПАОК
В ПАОКе объяснили интерес к нападающему ЦСКА Фёдору Чалову | Источник: Чемпионат.com

Ранее он подтвердил, что клуб ведёт переговоры о трансфере российского форварда.

«Нам очень хорошо знакомы возможности Чалова. Мы начали следить за ним с того момента, как он перешёл в “Базель” на правах аренды. Считаю, что аренда в швейцарском клубе поспособствовала его развитию. Он хороший игрок, который соответствует требованиям нашего главного тренера Рэзвана Луческу, поэтому мы обратили на него внимание», — приводит слова Томареиса «Матч ТВ».

Фёдор Чалов — воспитанник армейцев, за первую команду российский нападающий выступает с 2017 года. Вторую половину сезона-2021/2022 Фёдор провёл в швейцарском «Базеле» на правах аренды. Действующий контракт форварда с ЦСКА рассчитан до конца июня 2025 года. Авторитетный интернет-портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость 26-летнего футболиста в € 12 млн.

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