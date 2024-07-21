Глава «Зенита» Медведев опроверг слухи о согласовании контракта Вендела с «Галатасараем» | Источник: Чемпионат.com

— Что с Венделом? Пишут, что он уже согласовал контракт с «Галатасараем».

— Это не соответствует действительности. Вендел — игрок «Зенита», — сказал Медведев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Ильёй Никульниковым.

Ранее появлялась информация, что «Зенит» и «Галатасарай» близки к соглашению о продаже Вендела за сумму в € 17 млн.