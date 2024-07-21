Григорян: мне кажется, рано или поздно Слишкович вернётся в «Спартак»

«Станкович — сильная личность. Когда журналисты его спросили, на кого он будет опираться при выборе состава, он ответил: “Я и есть дьявол”. В “Химках” я нечто подобное ответил в своё время, и это была самая затяжная безвыигрышная серия в моей карьере. Я симпатизирую таким тренерам — с характером, харизматичным. Но если бы меня спросили, как будет складываться ситуация, то мне кажется, что рано или поздно вернётся Слишкович», — сказал Григорян в эфире «Матч ТВ».