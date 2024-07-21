Текущие события
Футбол. Первая лига
1-й тайм
Тюмень
Алания
Футбол. Премьер-лига
17:30
Оренбург
Спартак
Футбол. Первая лига
18:00
Нефтехимик
Уфа
Футбол. Первая лига
19:00
Сочи
Балтика
Футбол. Первая лига
19:30
Черноморец
Чайка
Футбол. Премьер-лига
20:00
Ахмат
Краснодар
Футбол. Премьер-лига
20:00
Химки
Динамо Мх
Все события
13:11 (мск), источник: РБК

Глава «Зенита» опроверг влияние властей на трансфер Илича

La Repubblica сообщила, что «Зениту» посоветовали не покупать серба за €23 млн, так как это может привлечь много внимания в условиях санкций. Председатель правления «Зенита» заявил, что публикация не соответствует действительности.

Зенит
Торино
Глава «Зенита» опроверг влияние властей на трансфер Илича | Источник: Getty Images

Председатель правления «Зенита» Александр Медведев заявил РБК, что информация о том, что трансфер полузащитника итальянского «Торино» и сборной Сербии Ивана Илича оказался на грани срыва из-за позиции российских властей, не соответствует действительности.

Ранее Сalciomercato сообщал со ссылкой на La Repubblica, что стороны согласовали переход 23-летнего Илича за €23 млн, но российские власти затормозили переговоры, потому что в текущих условиях трансфер за такую большую сумму рискуют привлечь слишком много внимания. «Зенит» принадлежит компании «Газпром».

«Для ответа на этот вопрос [состоится переходи или нет] есть еще 40 дней (до закрытия трансферного окна. — РБК). Не соответствует действительности [публикация La Repubblica]. Нет ничего кроме спортивных и финансовых факторов и условий», — сказал Медведев.

В прошлом году «Торино» купил у московского «Динамо» защитника сборной Грузии Сабу Сазонова за €2,7 млн.

Илич выступал за сборную Сербии на Евро-2024. Он сыграл во всех трех матчах на групповом этапе. Сербы не смогли выйти в плей-офф.

В прошедшем сезоне Илич сыграл 33 матча за «Торино», забил четыре гола и сделал две результативные передачи. В сборной Сербии на счету полузащитника 19 матчей.

Читайте также от «РБК»
Зеленский высказался о «горячей фазе войны» и ее окончании
Власти хотят запретить россиянам «тапать хомяка»
Трамп объяснил, почему Россия начала военную операцию на Украине
Лукашенко рассказал, за что «колошматил» губернаторов
Наверх
О проектеРеклама
О технологиях рекомендацийИспользование материаловОбратная связь