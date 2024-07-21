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13:34 (мск), источник: Sport24

«Это не предательство, это — работа». Слишкович — о возможном переходе Соболева в «Зенит»

Бывший тренер «Спартака» Владимир Слишкович прокомментировал информацию о возможном переходе нападающего Александра Соболева в «Зенит».

Зенит
Спартак
«Это не предательство, это — работа». Слишкович — о возможном переходе Соболева в «Зенит» | Источник: Sport24

— Переход Соболева в «Зенит» будет предательством?

— Нет. Знаете, жизнь профессионального игрока не долгая. Каждый футболист смотрит на себя, на свою семью. Если он не чувствует себя хорошо в одной команде, он может перейти в другую, если есть такая возможность. Это не первый и не последний игрок…

Болельщики говорят — предательство. Это не предательство, это — работа. Не думаю, что нужно смотреть на это, как на предательство. Это жизнь футболиста. Часто спортсмен не выбирает, куда ему пойти, ему просто говорят об этом.

Я бы хотел, чтобы Саша остался в «Спартаке», он может многое показать. Если он перейдет в «Зенит» или другую команду, я желаю ему всего хорошо, показать все, что он умеет, — сказал Слишкович, отвечая на 40 вопросов на канале «Коммент. Шоу».

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