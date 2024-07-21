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19:00 (мск), источник: Sport24

Заболотный выйдет в старте «Химок» на матч с махачкалинским «Динамо» в РПЛ. Глушаков остался в запасе

Стали известны стартовые составы «Химок» и махачкалинского «Динамо» на матч 1-го тура РПЛ.

Химки
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Заболотный выйдет в старте «Химок» на матч с махачкалинским «Динамо» в РПЛ. Глушаков остался в запасе | Источник: Соцсети

Новичок подмосковного клуба Антон Заболотный появится на поле с первых минут. Вернувшийся в «Химки» Денис Глушаков начнет встречу на скамейке запасных.

«Химки»: Обухов, Терехов, Филин, Голубович, Анджелкович, Ориньо, Мирзов, Хосонов, Вера, Заболотный, Руденко.

«Динамо» Махачкала: Волк, Алибеков, Шумахов, Пальцев, Кагермазов, Глушков, Крачковский, Сандрачук, Сердеров, Магомедов, Касинтура.

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