Заболотный выйдет в старте «Химок» на матч с махачкалинским «Динамо» в РПЛ. Глушаков остался в запасе
Стали известны стартовые составы «Химок» и махачкалинского «Динамо» на матч 1-го тура РПЛ.
Химки
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Стали известны стартовые составы «Химок» и махачкалинского «Динамо» на матч 1-го тура РПЛ.
Новичок подмосковного клуба Антон Заболотный появится на поле с первых минут. Вернувшийся в «Химки» Денис Глушаков начнет встречу на скамейке запасных.
«Химки»: Обухов, Терехов, Филин, Голубович, Анджелкович, Ориньо, Мирзов, Хосонов, Вера, Заболотный, Руденко.
«Динамо» Махачкала: Волк, Алибеков, Шумахов, Пальцев, Кагермазов, Глушков, Крачковский, Сандрачук, Сердеров, Магомедов, Касинтура.