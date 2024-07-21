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20:49 (мск), источник: Чемпионат.com

Евгений Ловчев отреагировал на поражение «Спартака» от «Оренбурга»

Бывший футболист «Спартака» Евгений Ловчев признался, что его разочаровала игра московского клуба с «Оренбургом» в матче 1‑го тура РПЛ. Встреча прошла в Оренбурге и завершилась победой хозяев со счётом 2:0.

Спартак
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Евгений Ловчев отреагировал на поражение «Спартака» от «Оренбурга» | Источник: Чемпионат.com

«Расстроен не результатом, а игрой. Меняются тренеры, ещё что‑то происходит… а сегодня игры практически не было, внятной игры я так и не увидел. Я чётко видел, что одна команда была сильнее. “Оренбург” был лучше, быстрее. А мы не думали, что “Спартак” сейчас что‑то соорудит. Ребята, в последнее время постоянно это происходит. Сегодня одна команда играла в современный футбол, а у другой ничего не видно», — сказал Ловчев в эфире «Матч Премьер».

В минувшей игре на 62-й минуте Матиас Перес вывел хозяев вперёд. Эмирджан Гюрлюк спустя пять минут удвоил преимущество оренбуржцев. Красно-белые так и не смогли распечатать ворота соперника.

Оренбург
2:0
Первый тайм: 0:0
Спартак
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