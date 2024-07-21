Евгений Ловчев отреагировал на поражение «Спартака» от «Оренбурга»

«Расстроен не результатом, а игрой. Меняются тренеры, ещё что‑то происходит… а сегодня игры практически не было, внятной игры я так и не увидел. Я чётко видел, что одна команда была сильнее. “Оренбург” был лучше, быстрее. А мы не думали, что “Спартак” сейчас что‑то соорудит. Ребята, в последнее время постоянно это происходит. Сегодня одна команда играла в современный футбол, а у другой ничего не видно», — сказал Ловчев в эфире «Матч Премьер».