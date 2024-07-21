«Я обещаю: мы будем другими». Станкович объяснил поражение «Спартака» в первом туре РПЛ от «Оренбурга»

— Конечно, мы можем играть намного лучше. Мы это видели сегодня, команда не показала той игры, которую может показывать «Спартак». Соперник вышел на матч очень агрессивно, играл на грани фола, очень хорошо был настроен на матч. К сожалению, мы не нашли ответа на эту агрессивную игру соперника. В целом могу сказать, что я ответственен за тот выбор, который я делал, и за то, что делала команда на поле. У меня есть определенный оптимизм, что эти ребята способны на большее.