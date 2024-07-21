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22:21 (мск), источник: Чемпионат.com

«Химки» и махачкалинское «Динамо» поделили очки в матче 1-го тура РПЛ

Завершился матч 1-го тура Российской Премьер-Лиги, в котором встречались подмосковные «Химки» и махачкалинское «Динамо». Игра проходила на стадионе «Арена-Химки» в Химках. В качестве главного арбитра выступил Егор Егоров. Итоговый счёт — 1:1.

Динамо Мх
ХимкиПремьер-лига: таблица и календарь
«Химки» и махачкалинское «Динамо» поделили очки в матче 1-го тура РПЛ | Источник: ФК «Химки»

На 22-й минуте футболисты «Химок» получили право пробить пенальти из-за фола полузащитника «Динамо» Мх Антона Крачковского. К мячу подошёл нападающий «Химок» Александр Руденко, однако его удар пришёлся в перекладину. На 34-й минуте счёт в матче открыл защитник махачкалинского «Динамо» Идар Шумахов. На 38-й минуте хозяева вновь получили право пробить пенальти, однако теперь попытку не реализовал хавбек Хетаг Хосонов — его удар пришёлся в штангу.

На 51-й минуте «Химкам» удалось сравнять счёт: отличился нападающий Антон Заболотный. На 87-й минуте гости вышли вперёд, но гол Максима Храмцова был отменён после просмотра VAR.

По итогам сезона-2023/2024 Мелбет Первой лиги подмосковные «Химки» набрали 66 очков и заняли первое место. На второй строчке расположилось махачкалинское «Динамо» с 61 очком. Обе команды напрямую вышли в Российскую Премьер-Лигу.

Химки
1:1
Первый тайм: 0:1
Динамо Мх
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