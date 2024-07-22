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10:05 (мск), источник: ТАСС

Вратаря махачкалинского «Динамо» позабавили промахи «Химок» с пенальти

«Динамо» и «Химки» завершили матч первого тура чемпионата России по футболу вничью.

Динамо Мх
ХимкиПремьер-лига: таблица и календарь
Источник: ФК "Динамо" Махачкала

ХИМКИ /Московская область/, 21 июля. /ТАСС/. Два не реализованных футболистами подмосковных «Химок» пенальти удивили вратаря махачкалинского «Динамо» Давида Волка. Об этом Волк рассказал ТАСС.

В воскресенье «Химки» дома со счетом 1:1 сыграли вничью против «Динамо» в матче первого тура Мир — Российской премьер-лиги (РПЛ). Игроки подмосковного клуба не реализовали два пенальти в первом тайме.

«У меня остались положительные эмоции от дебюта в РПЛ, первый матч сложился нормально. Меня позабавило то, что игроки “Химок” не реализовали свои пенальти, но я надеюсь, что они оба были поставлены по правилам. В целом сыграли неплохо, уверен, дальше будет еще лучше», — сказал Волк.

Также он отметил большое количество болельщиков махачкалинского клуба. «На наш первый матч приехало много болельщиков из Дагестана и дагестанцев, живущих в Москве. Они кричали, поддерживали нас, это было очень хорошо слышно, огромное им спасибо», — сказал голкипер.

В следующем туре «Динамо» 28 июля на выезде сыграет с «Краснодаром».

Химки
1:1
Первый тайм: 0:1
Динамо Мх
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