Вратаря махачкалинского «Динамо» позабавили промахи «Химок» с пенальти

ХИМКИ /Московская область/, 21 июля. /ТАСС/. Два не реализованных футболистами подмосковных «Химок» пенальти удивили вратаря махачкалинского «Динамо» Давида Волка. Об этом Волк рассказал ТАСС.

В воскресенье «Химки» дома со счетом 1:1 сыграли вничью против «Динамо» в матче первого тура Мир — Российской премьер-лиги (РПЛ). Игроки подмосковного клуба не реализовали два пенальти в первом тайме.

«У меня остались положительные эмоции от дебюта в РПЛ, первый матч сложился нормально. Меня позабавило то, что игроки “Химок” не реализовали свои пенальти, но я надеюсь, что они оба были поставлены по правилам. В целом сыграли неплохо, уверен, дальше будет еще лучше», — сказал Волк.

Также он отметил большое количество болельщиков махачкалинского клуба. «На наш первый матч приехало много болельщиков из Дагестана и дагестанцев, живущих в Москве. Они кричали, поддерживали нас, это было очень хорошо слышно, огромное им спасибо», — сказал голкипер.