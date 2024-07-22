«Ты всегда должен быть готов». Черчесов — о работе Станковича после поражения «Спартака» от «Оренбурга»

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В воскресенье «Спартак» на выезде уступил «Оренбургу» со счетом 0:2 в матче первого тура РПЛ.

— Вы говорите, что он (Станкович) пришел, а времени нет. Но если со мной сравнить, то у меня тоже времени нет. Я команду увижу за четыре дня перед матчем со сборной Норвегии, но я с Магомедом Адиевым уже раз 100 разговаривал. Мне надо не перестраивать за два дня команду, а собрать максимальную информацию.

Когда с нами встретились во время назначения в «Ференцварош», мы им за неделю минимум 20 страниц написали про команду. Написали, что мы видим, что мы должны делать, что мы хотим. Двадцать печатных страниц формата А4. Мы изучали команду, чтобы принять ее, а не прийти и подписать контракт в Москве, а потом приехать в Будапешт и сказать: «А где поле?» Меня это удивляет.

<iframe src="https://vk.com/video_ext.php?partner_ext=173&place_id=222&oid=-50270859&hd=2&id=456241746&autoplay=1" width="100%" height="360" allow="autoplay; encrypted-media; fullscreen; picture-in-picture; screen-wake-lock;" frameborder="0" allowfullscreen></iframe> Во время загрузки произошла ошибка.