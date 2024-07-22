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00:21 (мск), источник: Sport24

«Ты всегда должен быть готов». Черчесов — о работе Станковича после поражения «Спартака» от «Оренбурга»

Главный тренер сборной Казахстана Станислав Черчесов поделился мнением о работе Деяна Станковича на посту главного тренера «Спартака».

Спартак
ОренбургПремьер-лига: таблица и календарь
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В воскресенье «Спартак» на выезде уступил «Оренбургу» со счетом 0:2 в матче первого тура РПЛ.

— Вы говорите, что он (Станкович) пришел, а времени нет. Но если со мной сравнить, то у меня тоже времени нет. Я команду увижу за четыре дня перед матчем со сборной Норвегии, но я с Магомедом Адиевым уже раз 100 разговаривал. Мне надо не перестраивать за два дня команду, а собрать максимальную информацию.

Когда с нами встретились во время назначения в «Ференцварош», мы им за неделю минимум 20 страниц написали про команду. Написали, что мы видим, что мы должны делать, что мы хотим. Двадцать печатных страниц формата А4. Мы изучали команду, чтобы принять ее, а не прийти и подписать контракт в Москве, а потом приехать в Будапешт и сказать: «А где поле?» Меня это удивляет.

Во время загрузки произошла ошибка.

Когда ты куда‑то приходишь, ты всегда должен быть готов. Я вот не хочу переходить туда, где я знаю, что ничего не сделаю. Но раз человек приходит, значит, должен собрать информацию и подготовиться. Я говорю про принцип, а не про фамилии и команды, — сказал Черчесов в эфире программы «После футбола с Георгием Черданцевым» на канале «Матч ТВ».

Оренбург
2:0
Первый тайм: 0:0
Спартак
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