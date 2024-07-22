Андрей Аршавин назвал команду, которая всех удивит в нынешнем сезоне РПЛ | Источник: Чемпионат.com

«Никаких стереотипов об “Акроне” нет. Эта команда будет удивлять весь сезон, — сказал Аршавин в эфире “Матч ТВ”.

В сезоне-2023/2024 Мелбет Первой лиги «Акрон» занял третье место в турнирной таблице. Команда набрала 59 очков за 34 игры. «Акрон» вышел в Российскую Премьер-Лигу после победы в переходных матчах с екатеринбургским «Уралом» (3:2 по сумме двух игр).