Игрок «Химок» Филин сравнил уровень футбола в России и Бельгии

«Уровень футбола в России и Бельгии разный. Я бы точно сказал, что он другой. В Бельгии более атакующий футбол, открытый. Мне кажется, Бельгия по уровню немножко выше Российского футбола.



Надеюсь, ещё вернусь в Европу. Хочется повыше, конечно. Я поехал туда в нижнюю команду — Там тяжело играть. Хочется всё равно здесь в классе вырасти и поехать дальше играть в команду уровня повыше», — сказал Филин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Валентиной Дрёмовой.