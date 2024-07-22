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18:17 (мск), источник: Чемпионат.com

Игрок «Химок» Филин сравнил уровень футбола в России и Бельгии

Защитник «Химок» Александр Филин рассказал об отличиях между уровнем футбола в России и Бельгии, где он выступал за «Эйпен».

Химки
Игрок «Химок» Филин сравнил уровень футбола в России и Бельгии | Источник: Чемпионат.com

«Уровень футбола в России и Бельгии разный. Я бы точно сказал, что он другой. В Бельгии более атакующий футбол, открытый. Мне кажется, Бельгия по уровню немножко выше Российского футбола.

Надеюсь, ещё вернусь в Европу. Хочется повыше, конечно. Я поехал туда в нижнюю команду — Там тяжело играть. Хочется всё равно здесь в классе вырасти и поехать дальше играть в команду уровня повыше», — сказал Филин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Валентиной Дрёмовой.

20 июня «Химки» объявили о подписании Александра Филина.

27-летний Филин выступал за «Эйпен» с 31 января 2023 года, куда перешёл из «Химок» на правах свободного агента. За это время защитник принял участие в 27 матчах бельгийского клуба во всех турнирах, в которых отметился одной результативной передачей. В общей сложности россиянин провёл на поле 2139 минут. Интернет-портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость Александра в € 600 тыс.

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