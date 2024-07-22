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19:45 (мск), источник: Чемпионат.com

«Пари НН» — «Рубин»: стартовые составы команд на матч 1-го тура РПЛ

Сегодня, 22 июля, состоится матч 1-го тура Российской Премьер-Лиги между «Пари Нижний Новгород» и «Рубином».

Пари Нижний Новгород
Рубин
Источник: https://vk.com/fcparinn

Игра пройдёт на стадионе «Нижний Новгород». В качестве главного арбитра встречи выступит Рафаэль Шафеев из Волгограда. Стартовый свисток раздастся в 20:00 по московскому времени.

Стали известны стартовые составы команд:

«Пари Нижний Новогород»: Медведев, Тихий, Каккоев, Баженов, Александров, Стаматов, Калинский, Карапузов, Мухин, Зе Турбо, Боселли.

«Рубин»: Нигматуллин, Кабутов, Грицаенко, Рожков, Тесленко, Вуячич, Зотов, Вада, Йочич, Даку, Шабанхаджай.

В минувшем сезоне команды встречались дважды. В первом круге чемпионата России победу одержал «Пари НН» (2:1). Во втором круге «Рубин» уступил нижегородцам с минимальным счётом 0:1, единственный гол во встрече забил Александр Трошечкин.

«Рубин» завершил минувший сезон Российской Премьер-Лиги на восьмом месте. «Пари Нижний Новгород» финишировал в турнирной таблице 13-м.

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