Полуфиналист Кубка африканских наций Беншимол стал игроком «Акрона»
22-летний нападающий сборной Кабо-Верде Жилсон Беншимол перешёл в «Акрон», сообщает пресс-служба клуба в официальном телеграм-канале.
Акрон
22-летний нападающий сборной Кабо-Верде Жилсон Беншимол перешёл в «Акрон», сообщает пресс-служба клуба в официальном телеграм-канале.
Ранее футболист был игроком португальского «Эшторила».
Сообщается, что игрок заключил с тольяттинской командой долгосрочный контракт.
В двум прошлых сезонах Беншимол выступал на правах аренды за вторую команду «Бенфики». Он провёл за клуб 31 матч, отметившись восемью голами и четырьмя результативными передачами.
Также на прошедшем в январе Кубке африканских наций Беншимол в составе сборной дошёл до полуфинала турнира, в которых забил один гол и отдал две результативные передачи. Ориентировочная стоимость футболиста, по данным интернет-портала Transfermarkt, — € 800 тыс.