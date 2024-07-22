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19:31 (мск), источник: Чемпионат.com

Полуфиналист Кубка африканских наций Беншимол стал игроком «Акрона»

22-летний нападающий сборной Кабо-Верде Жилсон Беншимол перешёл в «Акрон», сообщает пресс-служба клуба в официальном телеграм-канале.

Акрон
Источник: https://vk.com/fcakron

Ранее футболист был игроком португальского «Эшторила».

Сообщается, что игрок заключил с тольяттинской командой долгосрочный контракт.

В двум прошлых сезонах Беншимол выступал на правах аренды за вторую команду «Бенфики». Он провёл за клуб 31 матч, отметившись восемью голами и четырьмя результативными передачами.

Также на прошедшем в январе Кубке африканских наций Беншимол в составе сборной дошёл до полуфинала турнира, в которых забил один гол и отдал две результативные передачи. Ориентировочная стоимость футболиста, по данным интернет-портала Transfermarkt, — € 800 тыс.

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