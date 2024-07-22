Полуфиналист Кубка африканских наций Беншимол стал игроком «Акрона»

В двум прошлых сезонах Беншимол выступал на правах аренды за вторую команду «Бенфики». Он провёл за клуб 31 матч, отметившись восемью голами и четырьмя результативными передачами.

Также на прошедшем в январе Кубке африканских наций Беншимол в составе сборной дошёл до полуфинала турнира, в которых забил один гол и отдал две результативные передачи. Ориентировочная стоимость футболиста, по данным интернет-портала Transfermarkt, — € 800 тыс.