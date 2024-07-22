«Пари НН» и «Рубин» устроили ярчайший матч тура! Но к тренеру хозяев есть вопросы

Пари НН — Рубин — 2:4, видеообзор матча 1-го тура РПЛ, голы: Зе Турбо, Даку, Зотов, Вада, Царукян, Кабутов, статистика, 22.07.2024 | Источник: Чемпионат.com

«Пари НН» выиграл все четыре предыдущих матча РПЛ у «Рубина», что было похоже на проклятие. Теперь таких мыслей нет — казанцы прагматично взяли реванш.

В прошлом сезоне главной фишкой обеих команд была шикарная игра в обороне. По крайней мере, до финиша — когда нижегородцы развалились и стабильно пропускали по три-пять-семь мячей. И вот теперь они обе практически без сопротивления забили в самом начале матча.

Третья минута: Стаматов навесил, Боженов пробил, и мяч рикошетом от соперника отлетел к Босельи. Ситуация повторилась, но вот Зе Турбо с пары метров уже не мог промахнуться. Настоящий многоэтапный расстрел. А лидер хозяев Кирилл Гоцук почему-то смотрел за ним со скамейки.

Радость болельщиков «Пари НН» была недолгой. Пятая минута: Вада прострелил, а любитель оскорбительных кричалок про сербов Даку спокойно замкнул. Защита? Какая защита?

<iframe src="https://vk.com/video_ext.php?partner_ext=173&place_id=222&oid=-61396036&hd=2&id=456248202&autoplay=1" width="100%" height="360" allow="autoplay; encrypted-media; fullscreen; picture-in-picture; screen-wake-lock;" frameborder="0" allowfullscreen></iframe> Во время загрузки произошла ошибка.

Нижегородцы были активнее: создали несколько интересных подходов, чаще били по воротам. Александров, Стаматов, Босельи — не забил никто. А Зотов забил, причём будто гол-близнец предыдущего. Только Даку уже ассистировал. Гоцук наверняка оценил.

<iframe src="https://vk.com/video_ext.php?partner_ext=173&place_id=222&oid=-61396036&hd=2&id=456248203&autoplay=1" width="100%" height="360" allow="autoplay; encrypted-media; fullscreen; picture-in-picture; screen-wake-lock;" frameborder="0" allowfullscreen></iframe> Во время загрузки произошла ошибка.

Саша Илич поставил неплохую атакующую игру, но вот с обороной по-прежнему большие проблемы. Может, ему в связке с Сергеем Юраном поработать? Чтобы один отвечал за защиту, а другой — за нападение. Или с Александром Мостовым — просто потому что это будет весело, да и за «Сельту» они вместе играли.

На 42-й минуте Шабанхаджай получил пас от Зотова на левом фланге. Кто его встречал? Только ветер. Ещё один прострел — Вада вколотил в ближний угол. Три однотипных гола. И крайне простых — будто это футбольный симулятор, а ты устал прилагать большие усилия, психанул и поставил сложность «новичок».

<iframe src="https://vk.com/video_ext.php?partner_ext=173&place_id=222&oid=-61396036&hd=2&id=456248204&autoplay=1" width="100%" height="360" allow="autoplay; encrypted-media; fullscreen; picture-in-picture; screen-wake-lock;" frameborder="0" allowfullscreen></iframe> Во время загрузки произошла ошибка.

Во втором тайме «Пари НН» был так же активен. Илич выпустил Тичича, Шнапцева и Царукяна, и на первых минутах команда заработала три угловых. Российско-армянский полузащитник едва не забил гол тура, а, возможно, и всего чемпионата. Но его удар в падении через себя оказался чуть неточным.

На 71-й минуте Царукян пробил уже не так красиво. Зато точно — и сократил разницу: переложил мяч с правой ноги на левую и чётко зарядил в дальний угол. Нигматуллин даже не стал прыгать.

«Рубин» при этом тоже отвечал ярко: Чумич из убойной позиции зарядил прямо в Медведева, Даку слишком сильно прокинул себе мяч на ход и сорвал выход один на один. Кабутов же в добавленное сделал всё как надо, точно пробив в касание.

<iframe src="https://vk.com/video_ext.php?partner_ext=173&place_id=222&oid=-61396036&hd=2&id=456248205&autoplay=1" width="100%" height="360" allow="autoplay; encrypted-media; fullscreen; picture-in-picture; screen-wake-lock;" frameborder="0" allowfullscreen></iframe> Во время загрузки произошла ошибка.

Футбол был весёлым и качельным. «Пари НН» тем не менее смотрелся бодрее и создал гораздо больше моментов (2,99 xG против 1,94 xG). Всё испортила отвратная игра в обороне. Может, руководству нижегородцев реально позвонить Юрану?