Текущие события
Футбол. Премьер-лига
20:00
Пари Нижний Новгород
Рубин
Футбол. Первая лига
18:00
Ротор
Торпедо
Футбол. Еврокубки
23.07
Буде-Глимт
РФШ
Футбол. Еврокубки
23.07
Паневежис
Ягеллония
Футбол. Еврокубки
23.07
Линколн
Карабах
Футбол. Еврокубки
23.07
Балкани
Хамрун Спартанс
Все события
Футбол. Премьер-лига. Последние результаты
20:00
Пари Нижний Новгород
Рубин
21.07
Ахмат
Краснодар
21.07
Химки
Динамо Мх
21.07
Оренбург
Спартак
20.07
Ростов
ЦСКА
20.07
Динамо
Факел
20.07
Крылья Советов
Зенит
20.07
Локомотив
Акрон
Футбол. Премьер-лига. Все результаты
23:04 (мск), источник: Чемпионат.com

Тренер «Рубина» Рахимов: у нас отсутствует запас прочности

Главный тренер «Рубина» Рашид Рахимов высказался о результатах матча с «Пари НН» в 1-м туре Российской Премьер-Лиги.

Пари Нижний Новгород
РубинПремьер-лига: таблица и календарь
Тренер «Рубина» Рахимов: у нас отсутствует запас прочности | Источник: Чемпионат.com

«Пропустили первый гол, естественно, были нехорошие мысли, потом что слишком быстро пропустили и просто потеряли мяч в центре поля. Реакция была не очень хорошая. Но весь первый тайм после пропущенного мяч был очень‑очень хороший. Хорошие скорости, комбинации. Быстро вступали в борьбу, много мячей выигрывали. Скорость движения и передач была очень хорошая.

Во втором тайме, к сожалению, сами создали себе сложности и проблемы, потому что перестали играть в такой футбол и очень много стали терять мяч. У нас отсутствует запас прочности, его пока нет. Тот же Даку, который еще не готов в физическом плане, мы видим после травмы вернувшихся Чумича и Ваду, которые тоже не имеют такой готовности. Это очень сильно беспокоит, мы не можем сохранить уровень игры.

Были не очень приятные моменты, и в таких случаях просто нельзя давать сопернику вернуться в игру, а мы это позволили. Реакция на эпизод должна сохраняться. Уровень игры по первому тайму должен сохраняться, но мы этого не сделали, и отсюда возникли проблемы», — приводит слова Рахимова «Матч ТВ».

Пари Нижний Новгород
2:4
Первый тайм: 1:3
Рубин
Читайте также от «Чемпионат.com»
Серена Уильямс: когда ты цветная, ты обязана выигрывать больше, чем белый
Российский борец Мамедов принял от МОК приглашение на Олимпиаду
Арбитр объяснил, почему судья дал Англии пенальти в полуфинале ЧЕ
Mundo Deportivo: немецкий судья вывел Англию в финал Евро-2024
Наверх
О проектеРеклама
О технологиях рекомендацийИспользование материаловОбратная связь