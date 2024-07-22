Тренер «Пари НН» Илич объяснил поражение от «Рубина» в 1-м туре РПЛ

«Мы совершили много грубых ошибок, особенно в обороне. Четыре удара — четыре гола у соперника. Если мы хотим соревноваться дальше, то не можем продолжать так играть.



— Мы играем за очки. Для меня лучше, если мы играем хорошо и побеждаем, а не если мы играем хорошо и проигрываем», — сказал Илич в эфире «Матч ТВ».