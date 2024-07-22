Безруков: будем разбирать моменты с «Пари НН» — столько голов пропускать нельзя

«Неожиданно, но рад, что получилось доставить удовольствие болельщикам нашей перестрелкой. Я думаю, мы сами получили от этого удовольствие. Но потом будем разбирать все моменты, потому что столько голов пропускать нельзя.



Первые матчи всегда сумбурные, потому что они больше проходят на эмоциях. Вы же уже видели игру “Локомотив” — “Акрон”. Поэтому по первым матчам нельзя судить, что будет дальше, так как длинный сезон и нужно показывать себя на дистанции», — передаёт слова Безрукова корреспондент «Чемпионата» Владислав Макулов.