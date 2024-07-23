Сборная 1-го тура РПЛ. В ней игроки сразу семи клубов!

Сборная 1-го тура РПЛ-2024/2025: футболисты — Дивеев, Перес, Барриос, Вендел, Глушенков, Бителло, Гюрлюк, Воробьёв | Источник: Чемпионат.com

Наконец-то состоялся 1-й тур российского чемпионата! Признайтесь, тоже ведь безумно ждали начало сезона? Иначе зачем вам было сюда кликать. Мы собрали 12 героев, чей вклад неоспорим. В сборную попали футболисты «Оренбурга», «Зенита», «Локомотива», ЦСКА, «Акрона» и сразу двух «Динамо», схема — 3−5−2. Да, набор прям богатый.

Вратарь — Николай Сысуев («Оренбург»)

Оренбургский кипер постоянно летал по углам, не дал забить «Спартаку», сделав шесть сейвов. Главный, конечно, в первом тайме, когда отразил удар Тео Бонгонда в упор при счёте 0:0. «Как он не забил?!» — наверняка подумали в тот момент многие. И это скорее не претензия к спартаковскому нападающему, а восхищение Сысуевым. «Оренбург» победил 2:0, а статистический портал Sofascore выдал Николаю крайне высокую оценку — 8,2. Разумеется, она наивысшая среди всех вратарей в 1-м туре РПЛ.

Источник: ФК «ОРЕНБУРГ»

Левый центральный защитник — Идар Шумахов («Динамо» Махачкала)

Махачкалинцы приехали в Подмосковье в статусе аутсайдера и не согласились с ним, забрав ничью — 1:1. Конечно, во многом благодаря двум незабитым «Химками» пенальти, но реализация хозяев не проблема «Динамо». У бело-голубых с ней как раз порядок. Спасибо Шумахову, который отклеился от защитников соперника и классно пробил головой в дальний угол. Прямо-таки махачкалинский Серхио Рамос. Ещё у него набралось три выноса, один заблокированный удар, четыре перехвата, три фола плюс две успешные верховые дуэли из трёх и рейтинг 7,7. Дебют в РПЛ удался.

Источник: ФК "Химки"

Центральный защитник — Матиас Перес («Оренбург»)

Ещё один защитник-бомбардир. Именно Перес открыл счёт в матче со «Спартаком», причём бедром. С координацией у аргентинца полнейший порядок. Непосредственные обязанности он тоже выполнил достойно: совершил семь выносов, две блокировки, один перехват и отдал четыре точные длинные передачи из восьми. Оценка 8,4 неоспорима — Перес полностью на неё наиграл. Спартаковские футболисты подтвердят.

Источник: ФК «ОРЕНБУРГ»

Правый центральный защитник — Игорь Дивеев (ЦСКА)

Дивеев проявил себя не так ярко, как Шумахов или Перес. Но ЦСКА не пропустил от «Ростова», хотя играл хуже, а Игоря признали лучшим. Так что попадание в сборную тура оправданно. У него было аж 10 выносов. Ещё он выиграл верх шесть раз из восьми — очень достойный показатель. Хочется верить, что армейский защитник наконец избавился от всех болячек, наберёт форму и обретёт стабильность.

Источник: T.ME/PFCCSKAMOSCOW

Опорный полузащитник — Вильмар Барриос («Зенит»)

Именно с эффектного подката колумбийца началась первая голевая атака «Зенита» в матче с «Крыльями». Четыре перехвата, два отбора, 90% точных передач (64 из 71) и множество выигранных единоборств — Барриос привычно стал хозяином центра поля. В чемпионате России нет опорника сильнее, и он это продолжает доказывать. 4:0 в Самаре — во многом его заслуга.

Источник: ФК "Зенит"

Центральный полузащитник — Вендел («Зенит»)

Барриос отбирает, Вендел пасует. Примерно по такой тактике играет «Зенит», и она приносит результат. Бразилец дважды сделал всё, чтобы забил Максим Глушенков: вывел один на один конфетной передачей со своей половины поля и продолжил комбинацию так, что оставалось легонько кивнуть головой вблизи ворот. 61 точный пас из 63 (97%), четыре длинные передачи (все — точные) и оценка 7,5. Может, ну его, этот «Галатасарай»?

Источник: АННА МЕЙЕР / ФК «ЗЕНИТ»

Левый полузащитник — Эмирджан Гюрлюк («Оренбург»)

Не каждый может похвастаться голом и ассистом в одном матче со «Спартаком». Гюрлюк теперь в числе избранных. Именно он в одно касание прострелил на Переса после подачи с левого фланга. Потом забил в пустые, когда «Оренбург» подкараулил ошибку Александра Максименко. А ведь Химми Марин ещё убойный момент не реализовал после его прострела. Были и три удачные обводки. Во-первых, это оценка 8,0. Во-вторых, звание игрока матча. Здорово? Великолепно!

Источник: АННА МЕЙЕР / ФК «ЗЕНИТ»

Правый полузащитник — Бителло («Динамо»)

Да, бразилец только смещается на фланги с центра, но в туре РПЛ классно проявили себя многие. Поэтому в сборной он именно на этой позиции. Бителло, как обычно, рулил динамовской игрой и отдал два ассиста: ювелирно подал на Ивана Лепского и технично забросил на Ярослава Гладышева. И это ещё в первом тайме Даниил Фомин красную получил — так бы результативных действий получилось наверняка больше. Заслуженная оценка 8,6. Мастер, что тут ещё сказать. «Факел» впервые после возвращения в РПЛ в сезоне-2022/2023 пропустил три раза за первый тайм. Спасибо Бителло.

Источник: ФК «ДИНАМО»

Центральный полузащитник — Максим Глушенков («Зенит»)

Глушенков выступает за петербуржцев примерно лет пять. Так можно подумать, оценив его высокий уровень игры. Он сразу же идеально вписался и оформил второй дубль подряд. Причём ему неизменно ассистирует Вендел. Такая вот огненная связка. Помимо голов, у Максима четыре удара в створ и одна ключевая передача. Космическая оценка 9,0 отражает его вклад во вторую победу «Зенита» в сезоне. Со званием лучшего футболиста лиги всё ясно?

Источник: АННА МЕЙЕР / ФК «ЗЕНИТ»

Центральный нападающий — Дмитрий Воробьёв («Локомотив»)

Идеальнее дебюта за «Локомотив» придумать трудно. Воробьёв показал, что в него не зря поверили: сперва вырезал радиоуправляемый пас на Сергея Пиняева под выход один на один, а затем мощно замкнул в дальний угол прострел с фланга. Всего были пять ударов (один — в створ и один — в штангу) и три удачные обводки из четырёх попыток. Что ж, оценку 9,2 просто так не ставят. Между прочим, высшую в туре. 10-й номер тёзки Лоськова целиком оправдан.

Источник: ФК «ЛОКОМОТИВ»

Центральный нападающий — Абу-Саид Эльдарушев («Акрон»)

В одном матче с Воробьёвым зажёг и Эльдарушев. Помните, как несколько лет назад феерил в РПЛ воспитанник «Анжи» Гамид Агаларов? Возможно, его путь повторит другой дагестанец. Абу-Саид впервые сыграл на таком уровне и показал, что нам нужно запомнить его фамилию: скинул головой мяч под голевой удар Бакаева-младшего, эффектно забил в дальний угол сам. Солтмурад тоже сыграл качественно, но он уже играл в Премьер-Лиге. С Абу-Саида совсем другой спрос.

Источник: ФК «АКРОН»

Главный тренер — Давид Деограсия («Оренбург»)

Испанец полностью переиграл именитого Деяна Станковича и сотворил главную сенсацию тура. «Спартак» был откровенно беспомощен и хаотичен, и «Оренбург» этим воспользовался. При этом оренбуржцы понесли колоссальные потери: ушли Лукас Вера, Дмитрий Воробьёв, Владимир Полуяхтов, Михаил Сиваков, а заменили их молодняком. Команда адаптировалась и полностью переиграла фаворита. Давид доказал, что главное в его футболе — система, а не индивидуальности.

Источник: ФК «ОРЕНБУРГ»

Сборная 1-го тура РПЛ

Мощная компания собралась, правда? Такая команда, выступай она отдельно, претендовала бы на многое. По ссылке можно изучить подробную статистику.

И это сюда ещё многие не попали, хотя тоже проявили себя достойно: это и совершивший несколько ярких спасений Евгений Латышонок («Зенит»), и оформивший гол+пас Солтмурад Бакаев («Акрон»), и заработавший два пенальти Резиуан Мирзов («Химки»), и забивший в дебютной игре за тех же химчан Антон Заболотный, и автор гола «Ахмату» Никита Кривцов («Краснодар»), и уничтожители «Пари НН» Мирлинд Даку и Валентин Вада (оба — «Рубин»). Всем им тоже респект.