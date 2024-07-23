Текущие события
Футбол. Еврокубки
1-й тайм
АПОЭЛ
Петрокуб
Футбол. Еврокубки
1-й тайм
Мальме
Клаксвик
Футбол. Еврокубки
1-й тайм
Дифферданж
Ордабасы
Футбол. Еврокубки
20:30
Стяуа
Маккаби
Футбол. Еврокубки
2-й тайм
Линколн
Карабах
Футбол. Еврокубки
2-й тайм
Балкани
Хамрун Спартанс
Футбол. Еврокубки
2-й тайм
Паневежис
Ягеллония
Футбол. Еврокубки
21:00
Ференцварош
ТНС
Футбол. Еврокубки
21:00
УЭ Санта-Колома
Мидтьюлланн
Футбол. Еврокубки
21:00
Динамо К
Партизан
Футбол. Еврокубки
21:30
Лугано
Фенербахче
Футбол. Еврокубки
22:00
Шэмрок Роверс
Спарта П
Футбол. Еврокубки
22:00
Виртус
Флора
Футбол. Еврокубки
18:00
Буде-Глимт
РФШ
Все события
Футбол. Премьер-лига. Последние результаты
22.07
Пари Нижний Новгород
Рубин
21.07
Ахмат
Краснодар
21.07
Химки
Динамо Мх
21.07
Оренбург
Спартак
20.07
Ростов
ЦСКА
20.07
Динамо
Факел
20.07
Крылья Советов
Зенит
20.07
Локомотив
Акрон
Футбол. Премьер-лига. Все результаты
19:49 (мск), источник: Чемпионат.com

Станкович объявил футболистам «Спартака» об уходе Соболева — источник

Главный тренер «Спартака» Деян Станкович объявил игрокам об уходе из команды нападающего Александра Соболева. Об этом сообщает телеграм-канал «Мутко против».

Спартак
ЗенитПремьер-лига: таблица и календарь
Станкович объявил футболистам «Спартака» об уходе Соболева — источник | Источник: Чемпионат.com

Ранее «Чемпионат» сообщил, что «Зенит» и «Спартак» близки к согласованию перехода Соболева.

В нынешнем сезоне Александр Соболев успел провести один матч в составе красно-белых в рамках РПЛ. Российский форвард не отметился результативными действиями.

Александр Соболев имеет действующее трудовое соглашение с красно-белыми до 30 июня 2026 года. В минувшем сезоне в активе 27-летнего нападающего 34 матча во всех турнирах, 10 голов и девять результативных передач. Авторитетный интернет-портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость нападающего «Спартака» в € 7,5 млн.

Читайте также от «Чемпионат.com»
Серена Уильямс: когда ты цветная, ты обязана выигрывать больше, чем белый
Российский борец Мамедов принял от МОК приглашение на Олимпиаду
Арбитр объяснил, почему судья дал Англии пенальти в полуфинале ЧЕ
Mundo Deportivo: немецкий судья вывел Англию в финал Евро-2024
Наверх
О проектеРеклама
О технологиях рекомендацийИспользование материаловОбратная связь