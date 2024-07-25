Клуб назначения: в каких командах окажутся Соболев, Джикия и Фернандес | Источник: Известия

Трансферное окно в РПЛ закроется 5 сентября. У команд есть еще больше месяца, чтобы доукомплектовать состав или наоборот, разгрузить платежную ведомость. О самых вероятных сделках с участием российских клубов — в материале «Известий».

Союз Соболева и «Зенита» всё ближе

Слухи о переезде нападающего «Спартака» в Северную столицу ходят все лето. Еще до старта Евро-2024 казалось, что стороны точно ударят по рукам, но потом переговоры между клубами встали на паузу. СМИ писали о том, что красно-белые настаивают на выплате €30 млн отступных, хотя часто фигурировали и другие суммы — 20 млн и 12 млн. Форвард в это время готовился к старту сезона со «Спартаком», параллельно оставляя загадочные сообщения в своих соцсетях. В том числе цитаты на фоне вечернего Петербурга.

Позже все как-то поутихло, а Соболев вышел в старте на матч против «Оренбурга» (0:2) и был заменен на 68-й минуте. Однако 23 июля история с переходом Соболева приобрела новый виток. Телеграм-канал «Мутко против» опубликовал информацию, что главный тренер «Спартака» Деян Станкович объявил команде об уходе Александра. Впрочем, это быстро опроверг инсайдер Иван Карпов. По его версии событий, Соболев извинился перед сербом за плохую игру в матче с «Оренбургом» и объяснил, что все его мысли заняты Петербургом. В итоге Станкович просто предложил игроку заниматься отдельно от команды, а тот согласился.

Затем последовало официальное заявление от пресс-службы красно-белых: Соболева отстранили от тренировок с первой командой. Так что же будет дальше? Очевидно, мяч сейчас на половине поля «Зенита», петербургскому клубу нет необходимости форсировать переговоры. А «Спартак», отстранив Соболева, загнал себя в патовую ситуацию, теперь им этот трансфер нужен больше всех. Какой смысл держать на контракте немотивированного футболиста, да еще и с приличной зарплатой? Есть ощущение, что финал этой саги близок. И если переход Александра в «Зенит» произойдет, то скорее на условиях петербуржцев.

Прощай, Марио!

Защитник «Зенита» Марио Фернандес официально покинул петербургскую команду. Бразилец с российским паспортом подписал контракт с сине-бело-голубыми летом 2023 года по схеме «1+1». В сезоне-2023/24 Марио больше лечился, нежели приносил пользу: 18 матчей во всех турнирах и ноль результативных действий.

Переход бывшего футболиста ЦСКА в «Зенит» вызывал вопросы еще тогда, а теперь их накопилось еще больше. Особенно учитывая то, сколько шума появление Марио в «Зените» наделало. Больше всех впечатлились фанаты армейцев, которые в большинстве своем до сих пор считают Марио предателем. Сейчас Фернандес наверняка задается вопросом: «А стоила ли игра свеч?».

Теперь 33-летнему защитнику предстоит определиться с дальнейшим развитием карьеры. По слухам, у него есть варианты как в России («Химки» или «Спартак»), так и за рубежом. Учитывая высокую травматичность, не исключено, что Фернандес и вовсе завершит карьеру.

Джикия усилит дебютанта РПЛ?

Многолетний капитан «Спартака», покинувший клуб в межсезонье, пока еще не определился с клубом. На днях генеральный директор махачкалинского «Динамо» Шамиль Газизов публично заявил об интересе к 30-летнему игроку.

«Мы всегда готовы поговорить. Но пока история с переходом Георгия в Махачкалу вряд ли возможна по ряду причин, которые я бы не хотел называть. Джикия знает о нашем интересе», — сказал Газизов Sport24. Ранее агент футболиста Вадим Шпинев отмечал, что его клиент найдет новый клуб до 1 сентября. При этом он выразил сомнения, что Георгий останется в России. Различные источники связывали будущее защитника с турецкими клубами.

История с переходом странным образом затянулась. В итоге непонятно, в какой форме находится сейчас Джикия и способен ли он сходу вкатиться в сезон.

«Спартак» ждет аргентинца

Красно-белые вот-вот объявят о втором трансфере легионера в летнее окно. Московский клуб уже договорился о четырехлетнем контракте с атакующим полузащитником «Ривер Плейта» Эсекьелем Барко. По данным СМИ, сумма сделки составит $14 млн.

Генеральный директор «Спартака» Олег Малышев подчеркнул, что 25-летний футболист находится в Москве, и стороны финализируют последние юридические моменты. Скорее всего, под юридическими моментами подразумеваются трудности с переводом денег за трансфер.

Эсекьель видится главным кандидатом на левую бровку, ведь контракт с Квинси Промесом не был продлен в силу всем известных обстоятельств. Также аргентинец может успешно играть на позиции «десятки», исполняя роль дирижера атак. «Спартаку» как раз не хватало такого универсального футболиста, способного закрывать сразу несколько позиций.

Барко любит идти в обыгрыш, накрутить пару-тройку оппонентов не составляет для него никакого труда. В 2023 году аргентинец вошел в когорту лучших дриблеров мира по версии CIES Football Observatory.

Сомнения Федора

После матча стартового тура РПЛ «Ростов» — ЦСКА (0:0) появился инсайд о переходе Федора Чалова в ПАОК. Информацию тут же подтвердили в греческом клубе — €3 млн и по рукам. Пока эксперты и журналисты обсуждали не самый очевидный вариант продолжения карьеры для Федора, сам футболист взял паузу на раздумье.

Как сообщает Gazzetta, 26-летний игрок попросил дополнительное время у греческого клуба для принятия решения. Находясь в ожидании ответа от россиянина, ПАОК активизировал переговоры по переходу нападающего бельгийского «Гента» Тарика Тиссудали.

Находится ли трансфер Чалова на грани срыва? Пока речи об этом не идет. Но Федору всё равно нужно поторопиться с решением, иначе потенциальный покупатель действительно переключит внимание на другого форварда.