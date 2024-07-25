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14:39 (мск), источник: ТАСС

«Спартак» объявил о переходе аргентинского футболиста Барко

Соглашение рассчитано на три года.

СпартакПремьер-лига: таблица и календарь
Источник: AP 2023

МОСКВА, 25 июля. /ТАСС/. Полузащитник Эсекьель Барко перешел из аргентинского клуба «Ривер Плейт» в московский «Спартак». Об этом сообщает пресс-служба красно-белых.

Контракт с игроком рассчитан на три года.

Барко 25 лет, за «Ривер Плейт» игрок выступал с 2022 года на правах аренды из американской «Атланты», в январе 2024 года аргентинский клуб выкупил контракт футболиста.

В прошедшем сезоне аргентинец забил 2 гола и сделал 7 результативных передач в 28 матчах. Ранее футболист выступал за аргентинский «Индепендьенте». За сборную Аргентины Барко провел 3 матча, в которых не отметился результативными действиями.

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