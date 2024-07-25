«Спартак» объявил о переходе аргентинского футболиста Барко

МОСКВА, 25 июля. /ТАСС/. Полузащитник Эсекьель Барко перешел из аргентинского клуба «Ривер Плейт» в московский «Спартак». Об этом сообщает пресс-служба красно-белых.

Контракт с игроком рассчитан на три года.

Барко 25 лет, за «Ривер Плейт» игрок выступал с 2022 года на правах аренды из американской «Атланты», в январе 2024 года аргентинский клуб выкупил контракт футболиста.