«Спартак» объявил о переходе аргентинского футболиста Барко
Соглашение рассчитано на три года.
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Соглашение рассчитано на три года.
МОСКВА, 25 июля. /ТАСС/. Полузащитник Эсекьель Барко перешел из аргентинского клуба «Ривер Плейт» в московский «Спартак». Об этом сообщает пресс-служба красно-белых.
Контракт с игроком рассчитан на три года.
Барко 25 лет, за «Ривер Плейт» игрок выступал с 2022 года на правах аренды из американской «Атланты», в январе 2024 года аргентинский клуб выкупил контракт футболиста.
В прошедшем сезоне аргентинец забил 2 гола и сделал 7 результативных передач в 28 матчах. Ранее футболист выступал за аргентинский «Индепендьенте». За сборную Аргентины Барко провел 3 матча, в которых не отметился результативными действиями.