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19:23 (мск), источник: Чемпионат.com

«Ахмат» объявил о трансфере бразильского нападающего Фелиппе Кардосо

«Ахмат» объявил о трансфере 25-летнего бразильского нападающего Фелиппе Кардосо, ранее выступавшего за португальский «Каза Пия».

АхматПремьер-лига: таблица и календарь
Источник: ФК "Ахмат"

Трудовое соглашение с футболистом рассчитано на четыре года.

«Приветствуем Фелиппе Кардосо в нашем клубе, желаем удачи, голов и побед!» — написано в телеграм-канале грозненского клуба.

Кардосо выступал в составе «Каза Пия» с января 2023 года. За этот период бразильский футболист принял участие в 46 матчах во всех турнирах, в которых отметился 12 голами. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость нападающего составляет € 800 тыс.

За свою карьеру Кардосо играл за «Флуминенсе», «Сантос», японский «Вегалта Сендай».

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