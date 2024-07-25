«Ахмат» объявил о трансфере бразильского нападающего Фелиппе Кардосо

Трудовое соглашение с футболистом рассчитано на четыре года.

Кардосо выступал в составе «Каза Пия» с января 2023 года. За этот период бразильский футболист принял участие в 46 матчах во всех турнирах, в которых отметился 12 голами. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость нападающего составляет € 800 тыс.