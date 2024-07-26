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00:36 (мск), источник: Спорт-Экспресс

Кто выиграет премьерное дерби сезона? Реабилитируется ли «Спартак» без Соболева? «Зенит» улетит в космос? Интриги 2-го тура РПЛ

Главные вопросы ближайшего уик-энда.

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Источник: Спорт-Экспресс

Первый топ-матч чемпионата

Футбол

Премьер-лига 2024/2025
Тур 2, 27.07.2024, 17:30

Динамо-Локомотив-

«Динамо» и «Локомотив» в стартовом туре одержали домашние победы над номинальными аутсайдерами, забив по три мяча. Но по содержанию эти игры отличались друг от друга. Если бело-голубые решили исход встречи с «Факелом» за полчаса и даже в меньшинстве не давали повода усомниться в своем успехе, то железнодорожники устроили перестрелку с «Акроном» и вполне могли проиграть при небольшом отклонении от сценария.

Поэтому в первом дерби сезона фаворит есть — это «Динамо», которое еще и принимает «Локомотив» у себя. Математика проста: у бело-голубых в строю почти все лидеры прошлого сезона, а «Локомотив» только учится жить без Глушенкова и Миранчука. Кроме того, красно-зеленые в первом матче сильно разочаровали игрой в обороне, а Тюкавин во встрече с «Факелом» забить не сумел и наверняка понесется в атаку с удвоенной энергией.

Источник: РИА "Новости"

Вторая попытка Станковича — с другим форвардом

Футбол

Премьер-лига 2024/2025
Тур 2, 28.07.2024, 15:00

Химки-Спартак-

Первая сенсация сезона грянула в Оренбурге — «Спартак» по делу проиграл местному клубу, оказался в зоне вылета, а Деян Станкович после матча уже породил мем фразой: «Длинные забросы “Оренбурга” в первом тайме в свободные зоны нас удивили». Хотя, по данным Рустата, команда Давида Деограсии в прошлом чемпионате совершила больше всех навесов, и в такой игре уральцев нет ничего поразительного для постоянных зрителей РПЛ.

А вот «Спартак» удивил аномально высокой линией обороны, которая уже на 2-й минуте едва не стоила гостям пропущенного мяча, а также проваленной серединой поля и разрозненной атакой. Очевидно, что перед игрой с «Химками» Станковичу придется что-то менять, и одна перестановка известна уже сейчас: если не последует амнистии, то Соболев в ближайшем туре не сыграет.

«Спартак» не указывал конкретных причин отстранения нападающего — спортивный директор Томаш Амарал лишь сказал, что Соболев «отстранен от тренировок по решению клуба». Слухи шепчут, что во всем виноват «Зенит» — якобы Александр не может сосредоточиться на красно-белых из-за сине-бело-голубых. Теперь Станковичу придется решать, кого бросать в бой на «Химки» — миниатюрного и незабивного Угальде или тяжелого Виллиана Жозе, который даже не летал в Оренбург.

Источник: РИА "Новости"

Рахимов попытается остановить чемпиона

Футбол

Премьер-лига 2024/2025
Тур 2, 27.07.2024, 17:30

Рубин-Зенит-

Есть известный мем, на котором изображен стучащийся в дверь палач, а рядом нарисованы другие двери, окровавленные, откуда этот душегуб с косой только что вышел. В роли этого палача сейчас выступает Максим Глушенков — его дубли в ворота «Краснодара» и «Крыльев Советов» приговорили соперников к чувствительным поражениям. А по соцсетям тут же понеслись ахи и вздохи на тему того, что вопрос с золотой интригой уже решен.

Следующая дверь, в которую стучатся Глушенков и «Зенит», — казанская. «Рубин» в первом туре тоже забил четыре мяча в гостях, хотя и провел в Нижнем Новгороде не такой цельный матч, как «Зенит» в Самаре. Однако команда Рашида Рахимова показала, что готова в этом сезоне прыгнуть выше прошлогоднего восьмого места, а у албанца Даку с сербскими одноклубниками нет никаких проблем после скандала на Евро-2024. Смогут ли Мирлинд, Вада и другие казанские футболисты сдержать «Зенит» дома?

Источник: РИА "Новости"

ЦСКА: начинается жизнь без Чалова?

Футбол

Премьер-лига 2024/2025
Тур 2, 27.07.2024, 15:00

Пари Нижний Новгород-ЦСКА-

За последние годы мы привыкли, что первые нулевые ничьи приходят в чемпионат России достаточно поздно, но в этом сезоне безголевой матч случился в первый же день: «Ростов» и ЦСКА разделили очки.

«Пари НН», напротив, играл с «Рубином» открыто, хоть и уступил. Поэтому предсказать сценарий матча волжан с армейцами сложно. Скорее всего, команда Саши Илича перестроится, потому что план на встречу с казанцами оказался слишком уж авантюрным.

ЦСКА тоже может поменяться. Но это не точно. Еще на прошлой неделе ПАОК заявил, что переговоры по трансферу Федора Чалова находятся в продвинутой стадии, и все российские инсайдеры наперебой стали провожать мечтающего о Европе форварда в Грецию. Но, если верить последним данным, сам нападающий взял паузу на размышления, хотя уже должен был находиться в Салониках. Сложно поверить, что в таких обстоятельствах Чалов сыграет в Нижнем Новгороде, но все же это интрига.

Источник: РИА "Новости"

«Краснодар»: возвращение Кордобы

Футбол

Премьер-лига 2024/2025
Тур 2, 28.07.2024, 20:00

Краснодар-Динамо Мх-

Вице-чемпионы России в первом туре оступились в Грозном, но больше поразили не результатом, а выбором стартового состава: Мурад Мусаев неожиданно решил переключиться на схему с тремя центральными защитниками, которая стала косвенной причиной увольнения его предшественника — Владимира Ивича. Причины ясны: матч за Суперкубок показал, что у «быков» громадные кадровые проблемы на флангах обороны, поэтому Мусаев обратился к непопулярной для «Краснодара» расстановке.

В матче с махачкалинским «Динамо» черно-зеленые должны вернуться к 4−3−3. По данным «СЭ», левый защитник Оласа на неделе прибыл в расположение клуба, как и Кордоба. Финалист и один из лучших футболистов Кубка Америки немного отдохнул и может сыграть за «Краснодар» уже в воскресенье. В Грозном «быкам» не хватало колумбийца, так что болельщики ждут от него новых подвигов. Пока какой-нибудь топ-клуб не придет с предложением о трансфере.

«Ростов» в Самаре: будет месть за 1:5?

Футбол

Премьер-лига 2024/2025
Тур 2, 26.07.2024, 18:00

Крылья Советов-Ростов-

«Крылья Советов» крупно проиграли «Зениту» в первом туре и оказались на дне турнирной таблицы, но истинный уровень самарцев нам пока неизвестен — матч с «Ростовом» даст более четкий ответ на этот вопрос. Очевидно, что волжане не намерены уступать во второй домашней встрече на старте чемпионата. Желто-синие — хороший соперник для того, чтобы реабилитироваться. Почему? Год назад, в 3-м туре РПЛ, «Крылья» разгромили «Ростов» со счетом 5:1.

То поражение стало одним из самых болезненных в карьере Валерия Карпина — крупнее он уступал только «Зениту» в октябре 2019 года (1:6). В предматчевом интервью тренера «Ростова» наверняка спросят об этом, а он в фирменном стиле ответит, что подобные вещи имеют значение только для болельщиков и журналистов. Пусть так, но это все равно интрига!

Автор: Гоша Чернов

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