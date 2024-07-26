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10:27 (мск), источник: Sport24

Безруков о позиции РФС по шутке про «денежки»: «Вызывала недоумение. Я буду требовать деньги на публике?»

Полузащитник «Рубина» Руслан Безруков в интервью автору Sport24 Александру Муйжнеку вспомнил о шутке про «денежки».

Рубин
Безруков о позиции РФС по шутке про «денежки»: «Вызывала недоумение. Я буду требовать деньги на публике?» | Источник: Sport24

24 апреля после победы над «Зенитом» (2:0) Безруков в телеэфире сказал: «“Краснодар”, ждем на карту денежки», намекнув на оказанную помощь клубу в борьбе за чемпионство в РПЛ.

— 24 апреля «Рубин» обыграл «Зенит», а ты выдал про денежки. Когда понял: все, … [капец]?

— Все шло всплесками. 25-е — день тишины. На следующий день пошла реакция. Еще я тем вечером вышел в эфир Коммент.Live. Это первый резкий скачок, а спустя время началась вторая волна.

— Вечером 25 апреля комитет по этике пообещал рассмотреть твои слова. Как отреагировал?

— Тогда впервые и испугался. После игры у нас был выходной. И «Зенит» выложил видео с моими словами. Мне начали скидывать эти новости, звонили друзья. Пошел вал новостей в прессе, комментарии звезд. А я понять не мог, из-за чего весь этот сыр-бор.

— Когда понял?

— Когда все это затянулось на несколько дней. Страх отступил, началась дорога к принятию. (Улыбается.) А вначале было прямо страшно. Я не испытывал ничего подобного. Уж тем более не сталкивался с риском дисквалификации, отстранения от футбола. Эти переживания — самое мое большое наказание.

— Твои слова всерьез сравнивали со скандалом «Чайки» и «Черноморца». Позиция РФС — на тему стимулирования шутить нельзя. Как относился к таким высказываниям?

— Вызывали недоумение. Как это можно подвязать к моим словам? Допустить, что я могу требовать с какого-то клуба вознаграждение, странно. До матча я не знал, как он сложится — а сейчас буду требовать деньги, причем на публике? Ну это же нелогично.

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