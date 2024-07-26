Самый странный клуб РПЛ

Что происходит в Пари НН — проиграли Рубину, Сергей Юран с руководством, Кирилл Гоцук не сыграл, подробности | Источник: Чемпионат.com

«Пари НН» провалил 1-й тур. Проиграть «Рубину» не стыдно, вопрос в том, как это сделать. Команда Саши Илича пропустила три мяча уже в первом тайме. Да, во втором выдала неплохой отрезок, но всё закончилось уверенной победой казанцев.

Такой результат словно продолжил тенденцию прошлого сезона. Тогда, напомним, команда провела классную осень с Сергеем Юраном, после которой тренера даже отправляли в «Спартак». Однако весной случился провал — нижегородцы стали уступать всем подряд, руководство поменяло главного тренера, но при Саше Иличе принципиально ничего не поменялось. Разве что чаще стали играть вничью. Да, он спасся в стыках с «Арсеналом» за счёт гостевой победы, но последний раз дома «Пари НН» выигрывал аж в 2023 году.

Казалось, летом клуб ждут большие изменения. Например, ходили слухи о смене Илича на Станислава Черчесова или на другого тренера. Но в итоге поменяли только структуру управления: широкие полномочия получил новый спортдиректор Александр Удальцов. Как итог, расстались с Артуром Нигматуллиным (продажа в «Рубин»), Константином Кучаевым (бесплатно в «Ростов»), Сулеймановым (окончательно в «Локомотив»). И уже по традиции подписали несколько малознакомых новичков: Тичич (куплен из «Копера»), Глазер (из ОФИ), Лапинский (из «Зенита-2») — вряд ли эти фамилии вам что-то скажут. Есть и поизвестнее: забрали у ЦСКА Ермакова, выкупили у «Динамо» Карапузова, а свободными пришли Станислав Магкеев и вратарь Никита Медведев (оба — из «Локомотива»).

При этом стартовый состав на первый матч вызвал удивление. Не только отсутствием там капитана и лидера команды Кирилла Гоцука (Илич объяснил это просто: решение тренера). Но и присутствием всего одного новичка. В старте вышел вратарь Медведев — просто потому, что ему нет никакой альтернативы.

Сами игроки, похоже, тоже не до конца поняли решение тренера по выбору состава. Вот, например, цитата Николая Калинского. По его словам, с Гоцуком всё в порядке, его не хватает на поле, но это решение Илича. Главное, чтобы не во вред.

«С Гоцуком ничего не случилось. У нас 28 футболистов в обойме. Тренерский штаб выбрал такой состав. Кирилл — капитан. Всё в порядке. Конечно, мне его сегодня не хватало на поле. Когда он рядом, мы друг друга чувствуем. Комфортно играть вместе. Но у нас 28 человек, мы все профессионалы и делаем своё дело». Николай Калинский полузащитник «Пари НН»

Забавно, что ещё в прошлом сезоне кулуарно ходили разговоры, что русскоязычные лидеры «Пари НН» не очень довольны работой с Иличем. Но тогда всё это закончилось на уровне слухов. Клуб спасся от вылета. И вроде бы ситуация разрешилась. Возможно, не до конца. Ещё один любопытный момент произошёл перед стартом сезона. Metaratings сообщил, что, несмотря на увеличение бюджета, руководство сократило расходы на премиальные и медицину. Боссы клуба это тут же опровергли. Однако даже сам факт такой информации точно не добавляет уверенности, что внутри «Пари НН» всё гладко.

Другой любопытный факт не связан с игрой. На протяжении всего матча в вип-ложе вместе с губернатором региона и генеральным директором сидел бывший главный тренер Сергей Юран. А после финального свистка Давид Мелик-Гусейнов доброжелательно объяснял «Матч ТВ», как так получилось.

«Сергей Николаевич приехал проведать и поддержать ребят. Всё‑таки он провёл в команде больше года. Для него команда — это не пустое слово. Он сидел на трибуне, наблюдал за происходящим, комментировал, давал оценки. Это очень ценно и полезно. Двери клуба всегда для него открыты в качестве гостя или, может быть, в качестве сотрудника в будущем. Нельзя хлопать дверьми. Думаю, это не последний его визит. Давление ли это на тренерский штаб? Сергей Николаевич появился за минуту до стартового свистка. Для всех это стало неожиданностью. Тренерский штаб даже не знал, что он приехал». Давид Мелик-Гусейнов генеральный директор «Пари НН»

Никто не спорит, что важно расставаться друзьями. Но говорить подобное публично — как минимум странно. Представьте, если бы после условно неудачного старта Марко Николича в ложу к Евгению Гинеру и Роману Бабаеву пришёл бы Владимир Федотов и начал «давать оценки». Или Владимир Ивич по приглашению Сергея Галицкого смотрел бы футбол с ним, а потом владелец «Краснодара» сказал бы, что двери для серба всегда открыты. Это слегка бьёт по уверенности тренерского штаба. Другой вопрос, как долго этот штаб проработает в Нижнем, с учётом результатов и общей ситуации в клубе.

А ведь цель, обозначенная губернатором — место в топ-10. Интересно, получится ли её достичь.