«Локомотив» объявил о подписании нового голкипера

Контракт с игроком рассчитан на три года.

«Этим летом Даниил хорошо проявил себя во время двухнедельного просмотра на учебно-тренировочных сборах основной команды “Локомотива” в Баковке и зарекомендовал себя с лучшей стороны. Добро пожаловать в “Локо”, Даниил!» — говорится в заявлении пресс-службы клуба на официальном сайте.