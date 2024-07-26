ЭСК поддержала все решения арбитра в матче «Химки»​ — «Динамо» Мх

«Решения комиссии:



1. Судья правильно назначил пенальти после вмешательства ВАР в ворота команды “Динамо” на 19-й минуте матча.



Решение ЭСК мотивировано тем, что игрок обороняющейся команды “Динамо” № 17 Антон Крачковский, опоздав сыграть в мяч в единоборстве с атакующим игроком команды “Химки” № 11 Резиуаном Мирзовым в собственной штрафной площади, совершил подножку сопернику, который обыграл своего оппонента и продолжал контролировать мяч. Действия защитника комиссия квалифицирует как фол по неосторожности, повлиявший на возможность нападающего продвигаться к мячу. По этой причине комиссия единогласно поддерживает решение ВАР вмешаться в игровую ситуацию, пригласив судью к монитору, и решение судьи назначить пенальти после просмотра эпизода на мониторе.



2. Судья правильно отменил взятие ворот команды “Химки” после вмешательства ВАР на 87-й минуте матча.



Решение ЭСК мотивировано тем, что атакующий игрок команды “Динамо” № 34 Максим Храмцов коснулся мяча рукой в единоборстве с игроком обороняющейся команды “Химки” № 4 Олегом Исаенко, после чего он же забивает гол в ворота соперников. Согласно правилам игры, гол не должен быть засчитан, если он забит незамедлительно после контакта мяча с рукой этого же игрока, даже случайного и ненаказуемого. По этой причине комиссия единогласно поддерживает решение ВАР вмешаться в игровую ситуацию и решение судьи отменить взятие ворот команды “Химки” в данном игровом эпизоде», — приводится текст решения комиссии на официальном сайте РФС.