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14:50 (мск), источник: Чемпионат.com

ЭСК поддержала все решения арбитра в матче «Химки»​ — «Динамо» Мх

Экспертно‑судейская комиссия (ЭСК) поддержала все решения главного арбитра Егора Егорова в матче 1-го тура Российской Премьер-Лиги между «Химками»​ и махачкалинским «Динамо» (1:1).

Химки
Динамо Мх
Источник: РИА "Новости"

Об этом сообщает пресс-служба РФС на официальном сайте.

«Решения комиссии:

1. Судья правильно назначил пенальти после вмешательства ВАР в ворота команды “Динамо” на 19-й минуте матча.

Решение ЭСК мотивировано тем, что игрок обороняющейся команды “Динамо” № 17 Антон Крачковский, опоздав сыграть в мяч в единоборстве с атакующим игроком команды “Химки” № 11 Резиуаном Мирзовым в собственной штрафной площади, совершил подножку сопернику, который обыграл своего оппонента и продолжал контролировать мяч. Действия защитника комиссия квалифицирует как фол по неосторожности, повлиявший на возможность нападающего продвигаться к мячу. По этой причине комиссия единогласно поддерживает решение ВАР вмешаться в игровую ситуацию, пригласив судью к монитору, и решение судьи назначить пенальти после просмотра эпизода на мониторе.

2. Судья правильно отменил взятие ворот команды “Химки” после вмешательства ВАР на 87-й минуте матча.

Решение ЭСК мотивировано тем, что атакующий игрок команды “Динамо” № 34 Максим Храмцов коснулся мяча рукой в единоборстве с игроком обороняющейся команды “Химки” № 4 Олегом Исаенко, после чего он же забивает гол в ворота соперников. Согласно правилам игры, гол не должен быть засчитан, если он забит незамедлительно после контакта мяча с рукой этого же игрока, даже случайного и ненаказуемого. По этой причине комиссия единогласно поддерживает решение ВАР вмешаться в игровую ситуацию и решение судьи отменить взятие ворот команды “Химки” в данном игровом эпизоде», — приводится текст решения комиссии на официальном сайте РФС.

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