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15:24 (мск), источник: Спорт-Экспресс

Президент «Урала» подтвердил переход Дмитриева в «Спартак»

Президент «Урала» Григорий Иванов подтвердил информацию о переходе вингера Игоря Дмитриева в «Спартак».

Спартак
Урал
Президент «Урала» подтвердил переход Дмитриева в «Спартак» | Источник: Спорт-Экспресс

Ранее «СЭ» сообщал о том, что игрок близок к подписанию контракта с красно-белыми.

— Да, все, Игорь Дмитриев не наш футболист.

— Он переходит в «Спартак»?

— Да.

20-летний Дмитриев — воспитанник «Зенита». Футболист выступает за «Урал» с июля 2023 года. Хавбек сделал 2 результативные передачи в 37 матчах за команду из Екатеринбурга.

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