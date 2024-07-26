«Урал» объявил о переходе Дмитриева в «Спартак»
Екатеринбургский «Урал» официально объявил о переходе полузащитника Игоря Дмитриева в московский «Спартак».
Екатеринбургский «Урал» официально объявил о переходе полузащитника Игоря Дмитриева в московский «Спартак».
«Болельщикам молодой игрок запомнился оригинальным дриблингом и быстротой. За время игры в “Урале” Игорь Дмитриев регулярно привлекался к играм за молодёжную сборную России, в которой является одним из лидеров.
Благодарим Игоря за игру в футболке “Урала”. Желаем успешного продолжения карьеры!» — говорится в заявлении пресс-службы в телеграм-канале клуба.
20-летний Дмитриев является воспитанником санкт-петербургского «Зенита». Футболист выступает за «Урал» с лета 2023 года, когда он перешёл в екатеринбургскую команду из «Ленинградца». Всего за клуб из Екатеринбурга Игорь провёл 37 матчей, в которых отметился двумя результативными передачами. Интернет-портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость футболиста в € 700 тыс.