«Урал» объявил о переходе Дмитриева в «Спартак»

«Болельщикам молодой игрок запомнился оригинальным дриблингом и быстротой. За время игры в “Урале” Игорь Дмитриев регулярно привлекался к играм за молодёжную сборную России, в которой является одним из лидеров.



Благодарим Игоря за игру в футболке “Урала”. Желаем успешного продолжения карьеры!» — говорится в заявлении пресс-службы в телеграм-канале клуба.