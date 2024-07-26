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17:11 (мск), источник: Чемпионат.com

«Крылья Советов» — «Ростов»: стартовые составы команд на матч 2-го тура РПЛ

Сегодня, 26 июля, состоится матч 2-го тура Российской Премьер-Лиги сезона-2024/2025 между самарскими «Крыльями Советов» и «Ростовом».

Крылья Советов
Ростов
Источник: ФК "Крылья Советов"

Игра пройдёт на стадионе «Солидарность Арена (Самара Арена)». В качестве главного арбитра встречи выступит Евгений Кукуляк из Калуги. Стартовый свисток раздастся в 18:00 по московскому времени.

Команды назвали стартовые составы на матч.

«Крылья Советов»: Ломаев, Рассказов, Солдатенков, Евгеньев, Бейл, Витюгов, Бабкин, Ороско, Гарре, Ежов, Шитов.

«Ростов»: Ятимов, Сако, Вахания, Осипенко, Лангович, Щетинин, Глебов, Уткин, Азнауров, Роналдо, Комличенко.

В минувшем сезоне команды встречались дважды. В первом круге чемпионата России победу одержали «Крылья Советов» (5:1). Во втором круге «Ростов» обыграл самарскую команду со счётом 2:1. «Ростов» завершил минувший сезон Российской Премьер-Лиги на седьмом месте. «Крылья Советов» финишировали в турнирной таблице девятыми.

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