«Спартак» объявил о переходе 37-летнего голкипера Довбни

Соглашение с 37-летним голкипером рассчитано на один сезон.

Последним клубом Довбни был «Шинник», который он покинул летом этого года. До этого футболист выступал за «Торпедо», «Ротор», «Оренбург», «СКА-Хабаровск», «Луч», смоленский «Днепр», «Подолье», «Сибирь», «Нижний Новгород, “Росич”, “Знамя Труда” и финскую “Хаку”.