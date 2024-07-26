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23:04 (мск), источник: Спорт-Экспресс

«Спартак» объявил о переходе 37-летнего голкипера Довбни

Вратарь Александр Довбня подписал контракт со «Спартаком», сообщает пресс-служба красно-белых.

СпартакПремьер-лига: таблица и календарь
«Спартак» объявил о переходе 37-летнего голкипера Довбни | Источник: Спорт-Экспресс

Соглашение с 37-летним голкипером рассчитано на один сезон.

Последним клубом Довбни был «Шинник», который он покинул летом этого года. До этого футболист выступал за «Торпедо», «Ротор», «Оренбург», «СКА-Хабаровск», «Луч», смоленский «Днепр», «Подолье», «Сибирь», «Нижний Новгород, “Росич”, “Знамя Труда” и финскую “Хаку”.

«Спартак» на выезде уступил «Оренбургу» (0:2) в первом туре РПЛ нового сезона. Ворота красно-белых защищал Александр Максименко.

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