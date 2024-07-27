«Спартак» подписал ветерана из первой лиги, звездный украинец переедет в Италию. Трансферы и слухи дня

Что в России?

Легенда первой лиги стал красно-белым

Голкипер Александр Довбня продолжит карьеру в «Спартаке». 37-летний футболист подписал контракт до лета 2025 года. Об этом сообщает пресс-служба клуба.

Первой командой Александра на профессиональном уровне стала финская «Хака». В составе клуба из Валкеакоски голкипер получил опыт игры в еврокубках, а в 2007 году стал серебряным призером чемпионата страны.

Затем Довбня выступал в России на уровне РПЛ и ФНЛ за «Торпедо», «Луч-Энергию», «СКА-Хабаровск», «Оренбург», «Ротор» и «Шинник». В активе новичка «Спартака» 135 матчей в первой лиге, 53 — в РПЛ, 24 — в Кубке России.

Бразильцы отказались от сделки с Клаудиньо

Полузащитник «Зенита» Клаудиньо, вероятнее всего, не перейдет во «Фламенго» этим летом. Как сообщает журналист Хулио Мигель Нету в своих социальных сетях, бразильский клуб вышел из переговоров, не сумев договориться о сделке. Источник отмечает, что «Фламенго» не собирается совершать «сумасшедшие сделки».

Контракт Клаудиньо с «Зенитом» действует до июня 2027 года. Портал Transfermarkt оценивает стоимость бразильца в 18 миллионов евро.

Лидер «Локомотива» будет играть за «Спартак»?

Московский «Спартак» рассматривает вариант с трансфером Наира Тикнизяна. По информации «РБ Спорт», красно-белые хотят усилить левую бровку и видят на этой позиции полузащитника «Локомотива». При этом официальные переговоры пока не начаты.

Контракт 25-летнего Тикнизяна с «Локо» действует до лета 2026 года. В прошлом сезоне футболист сыграл 22 матча в РПЛ, забил шесть мячей и сделал три голевые передачи.

За «Локомотив» Наир играет с 2021 года, перейдя из ЦСКА. Ранее некоторые инсайдеры сообщали об интересе к игроку со стороны «Зенита», но стороны не договорились по условиям трансфера. Сообщается, что «Спартак» также хотел приобрести полузащитника, однако потом отказался от покупки.

Воспитанник «Зенита» достался «Спартаку» втридорога

«Спартак» заплатил «Уралу» за трансфер полузащитника Игоря Дмитриева 2,5 млн евро. Об этом сообщает портал Transfermarkt. При этом отмечается, что рыночная стоимость хавбека составляет 700 тысяч евро.

Ранее «Спартак» объявил о переходе 20-летнего футболиста из «Урала». Игрок подписал с красно-белыми контракт до 2028 года.

Дмитриев, родившийся в Санкт-Петербурге и являющийся воспитанником академии «Зенита», выступал за «Урал» с лета прошлого года. За это время он провел 37 матчей и отметился двумя голевыми передачами. В активе новичка красно-белых три матча за молодежную сборную России. Отец хавбека — советский и российский футболист Сергей Дмитриев, который становился чемпионом страны в составе «Зенита», ЦСКА и «Спартака».

Герой первого тура РПЛ пошел на понижение

Источник: ФК «АКРОН»

Нападающий «Акрона» Абу-Саид Эльдарушев перешел в «Балтику», сообщает пресс-служба тольяттинцев.

Клуб из Тольятти по итогам прошлого сезона вышел в РПЛ, в то время как калининградцы, напротив, выбыли в первую лигу. 22-летний футболист провел всего один матч в высшем дивизионе — в первом туре против «Локомотива» (2:3) он забил и сделал голевой пас. Эта игра стала для форварда дебютной в премьер-лиге.

Эльдарушев перешел в «Акрон» в начале 2023 года. Ранее он выступал за «Аланию», «Легион-Динамо» и «Анжи».

Что в мире?

«Бавария» продолжает охоту на звезду «Байера»

Защитник «Байера» Джонатан Та интересен «Баварии», которая продолжает прикладывать попытки заполучить футболиста. Мюнхенцы увеличили предложение до 20+5 млн евро.

Как сообщает Kicker, леверкузенцы, скорее всего, ответят отказом. Но мюнхенцы, по данным источника, серьезно настроены приобрести 28-летнего игрока.

В минувшем сезоне Джонатан Та принял участие в 31 матче, забил четыре гола и отдал один результативный пас.

Чемпион мира перебрался в США

Источник: Соцсети

Нападающий Оливье Жиру продолжит карьеру в MLS. 37-летний француз стал игроком «Лос-Анджелеса». Об этом сообщает пресс-служба клуба.

В американский клуб Жиру перешел на правах свободного агента. Соглашение рассчитано до 31 декабря 2025 года. В «Лос-Анджелесе» нападающий будет играть под 9-м номером. Последним клубом Оливье Жиру был «Милан», который он покинул по истечении контракта.

Жиру является рекордсменом сборной Франции по забитым голам (57). Вместе с национальной командой он выиграл чемпионат мира 2018 года в России, а на ЧМ-2022 стал серебряным призером. Также в его коллекции есть второе место на Евро-2016.

Звезда украинского футбола променяет Испанию на Италию?

Нападающий «Жироны» Артем Довбик в скором времени может стать игроком «Ромы». Как сообщает журналист и инсайдер Николо Скира в своих социальных сетях, форвард уже согласовал условия личного контракта с римским клубом. Договор будет рассчитан до 2029 года, а зарплата составит 3 млн евро в год.

Журналист Маттео Моретто добавил, что Довбик выбрал «Рому» после разговора с тренером Даниэле де Росси. Тот пообещал построить новую команду вокруг украинского форварда.

На игрока также претендует «Атлетико». По информации источника, испанский клуб намерен платить украинцу 2,5 млн евро.

В прошлом сезоне нападающий принял участие в 41 матче «Жироны» во всех турнирах, забил 25 мячей и сделал десять результативных передач. В составе сборной Украины Довбик сыграл на Евро-2024.

Безработная легенда «МЮ» может уйти в итальянский середняк

Бывший вратарь «Манчестер Юнайтед» и сборной Испании Давид де Хеа предложил свои услуги «Дженоа», сообщает инсайдер Джанлука Ди Марцио. Генуезцы ищут замену Хосепу Мартинесу, который перешел в «Интер».

Интересно, что приоритетом главного тренера Альберто Джилардино является голкипер, хорошо играющий ногами. Де Хеа никогда не выделялся в этом компоненте.

Испанский вратарь находится без клуба с лета 2023 года, когда истек срок действия его контракта с «МЮ». За манкунианцев де Хеа играл 12 лет и провел более 450 матчей.

Чемпиона Европы ждет переезд из Италии в Англию

Нападающий «Ювентуса» Федерико Кьеза может продолжить карьеру в Англии. Интерес к игроку сборной Италии проявляет «Тоттенхэм».

По данным Calcionapoli24, конкуренцию «шпорам» могут составить «Рома» и «Наполи», но именно англичане считаются основными претендентами. Сумма трансфера оценивается в 30−35 млн евро.

Федерико Кьеза играет в «Ювентусе» с 2020 года. В минувшем сезоне нападающий принял участие в 37 матчах и забил 10 голов. Контракт со «старой синьорой» действует до лета 2025 года. В составе сборной Италии Кьеза стал чемпионом Европы — 2021.