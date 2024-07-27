«Галатасарай» увеличил своё предложение по трансферу лидера «Зенита» до € 20 млн | Источник: Чемпионат.com

По сведениям источника, клуб из Турции готов заплатить сине-бело-голубым за бразильского хавбека € 20 млн. Также «Галатасарай» добавил в потенциальную сделку опцию с процентами от следующей продажи игрока.

Ранее в СМИ появлялась информация о том, что Вендел не прикладывает усилий для перехода в турецкий клуб.

Напомним, в минувшем сезоне Вендел провёл 35 игр в составе «Зенита» во всех соревнованиях, где он забил четыре гола и сделал 10 ассистов. Действующее трудовое соглашение игрока с клубом рассчитано до лета 2027 года. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 20 млн.