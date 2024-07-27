«Галатасарай» увеличил своё предложение по трансферу лидера «Зенита» до € 20 млн
«Галатасарай» увеличил своё предложение по трансферу полузащитника «Зенита» Вендела. Об этом сообщает Sabah.
Зенит
Галатасарай
«Галатасарай» увеличил своё предложение по трансферу полузащитника «Зенита» Вендела. Об этом сообщает Sabah.
По сведениям источника, клуб из Турции готов заплатить сине-бело-голубым за бразильского хавбека € 20 млн. Также «Галатасарай» добавил в потенциальную сделку опцию с процентами от следующей продажи игрока.
Ранее в СМИ появлялась информация о том, что Вендел не прикладывает усилий для перехода в турецкий клуб.
Напомним, в минувшем сезоне Вендел провёл 35 игр в составе «Зенита» во всех соревнованиях, где он забил четыре гола и сделал 10 ассистов. Действующее трудовое соглашение игрока с клубом рассчитано до лета 2027 года. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 20 млн.