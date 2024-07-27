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13:24 (мск), источник: Чемпионат.com

ЦСКА продлит контракта с Виллианом Рошей до лета 2026 года

Московский ЦСКА продлит контракт с защитником Виллианом Рошей до лета 2026 года. Об этом в своём телеграм-канале сообщил журналист Иван Карпов. Источники «Чемпионата» подтверждают данную информацию.

ЦСКА
ЦСКА продлит контракта с Виллианом Рошей до лета 2026 года | Источник: Чемпионат.com

Сообщается, что в последние дни стороны сильно сблизились по условиям нового контракта и вышли на финальную стадию переговоров. Объявление о заключении договора может произойти уже на следующей неделе.

29-летний Виллиан Роша выступает за красно-синих с 2022 года. В минувшем сезоне Роша принял участие в 36 матчах во всех турнирах, в которых он отметился двумя голами и одной результативной передачей. Действующее трудовое соглашение игрока с клубом рассчитано до лета 2025 года. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 6 млн.

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