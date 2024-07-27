Текущие события
Футбол. Первая лига
1-й тайм
Енисей
Торпедо
Футбол. Премьер-лига
15:00
Пари Нижний Новгород
ЦСКА
Футбол. Премьер-лига
17:30
Динамо
Локомотив
Футбол. Премьер-лига
17:30
Рубин
Зенит
Футбол. Первая лига
18:00
Сокол
КАМАЗ
Футбол. Первая лига
19:30
Черноморец
Урал
Футбол. Премьер-лига
20:00
Факел
Акрон
Все события
13:52 (мск), источник: Чемпионат.com

«Пари НН» — ЦСКА: стартовые составы команд на матч 2-го тура РПЛ

Сегодня, 27 июля 2024 года, состоится матч 2-го тура Российской Премьер-Лиги между нижегородским «Пари НН» и московским ЦСКА.

Пари Нижний Новгород
ЦСКА
Источник: https://vk.com/fcparinn

Игра пройдёт на стадионе «Нижний Новгород». В качестве главного арбитра встречи выступит Павел Кукуян. Стартовый свисток раздастся в 15:00 по московскому времени.

Команды назвали стартовые составы на матч.

«Пари НН»: Медведев, Тихий, Каккоев, Магкеев, Боженов, Стаматов, Калинский, Царукян, Глейзер, Тичич, Ожегович.

ЦСКА: Акинфеев, Круговой, Дивеев, Мойзес, Роша, Келлвен, Жемалетдинов, Обляков, Бистрович, Мусаев, Койта.

В стартовом туре нового сезона чемпионата России по футболу московский ЦСКА на выезде сыграл вничью с «Ростовом» — встреча закончилась со счётом 0:0. «Пари НН» дома проиграл казанскому «Рубину» — 2:4.

Напомним, ЦСКА завершил минувший сезон Российской Премьер-Лиги на шестом месте. «Пари Нижний Новгород» финишировал в турнирной таблице на 13-й строчке.

Читайте также от «Чемпионат.com»
Серена Уильямс: когда ты цветная, ты обязана выигрывать больше, чем белый
Российский борец Мамедов принял от МОК приглашение на Олимпиаду
Арбитр объяснил, почему судья дал Англии пенальти в полуфинале ЧЕ
Mundo Deportivo: немецкий судья вывел Англию в финал Евро-2024
Наверх
О проектеРеклама
О технологиях рекомендацийИспользование материаловОбратная связь