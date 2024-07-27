«Пари НН» — ЦСКА: стартовые составы команд на матч 2-го тура РПЛ

Источник: https://vk.com/fcparinn

Игра пройдёт на стадионе «Нижний Новгород». В качестве главного арбитра встречи выступит Павел Кукуян. Стартовый свисток раздастся в 15:00 по московскому времени.

Команды назвали стартовые составы на матч.

«Пари НН»: Медведев, Тихий, Каккоев, Магкеев, Боженов, Стаматов, Калинский, Царукян, Глейзер, Тичич, Ожегович.

ЦСКА: Акинфеев, Круговой, Дивеев, Мойзес, Роша, Келлвен, Жемалетдинов, Обляков, Бистрович, Мусаев, Койта.

В стартовом туре нового сезона чемпионата России по футболу московский ЦСКА на выезде сыграл вничью с «Ростовом» — встреча закончилась со счётом 0:0. «Пари НН» дома проиграл казанскому «Рубину» — 2:4.