«Странная история». Игорь Корнеев раскритиковал «Спартак» за условия сделки по Барко

«Во-первых, Барко это не игрок основы “Ривер Плейта”, так что по сумме трансфера есть большие вопросы. Откуда вообще такой ценник за игрока, у которого на протяжении нескольких лет слабая статистика?



Во-вторых,⁠ у Барко есть неплохие качества, но у него рост 165 сантиметров. Где его собирается использовать “Спартак”? И почему два дня назад объявили о его подписании, если футболист находится в Москве больше недели? Странная история», — приводит слова Корнеева «РБ Спорт».