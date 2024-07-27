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14:10 (мск), источник: Чемпионат.com

«Странная история». Игорь Корнеев раскритиковал «Спартак» за условия сделки по Барко

Бывший российский футболист Игорь Корнеев раскритиковал «Спартак» за условия сделки по переходу полузащитника Эсекьеля Барко в стан красно-белых из аргентинского «Ривер Плейт».

Спартак
«Странная история». Игорь Корнеев раскритиковал «Спартак» за условия сделки по Барко | Источник: Чемпионат.com

«Во-первых, Барко это не игрок основы “Ривер Плейта”, так что по сумме трансфера есть большие вопросы. Откуда вообще такой ценник за игрока, у которого на протяжении нескольких лет слабая статистика?

Во-вторых,⁠ у Барко есть неплохие качества, но у него рост 165 сантиметров. Где его собирается использовать “Спартак”? И почему два дня назад объявили о его подписании, если футболист находится в Москве больше недели? Странная история», — приводит слова Корнеева «РБ Спорт».

Контракт с игроком заключён до 2027 года.

Ранее сообщалось, что красно-белые заплатили около € 15 млн за аргентинского футболиста, а зарплата Барко в Москве составляет € 2,5 млн за сезон.

Барко выступал за «Ривер Плейт» с января 2024 года. До этого он выступал в МЛС за клуб «Атланта Юнайтед». В минувшем сезоне полузащитник провёл за аргентинцев 28 матчей во всех турнирах, в которых отметился двумя голами и семью результативными передачами. Ориентировочная стоимость футболиста, по данным интернет-портала Transfermarkt, — € 9 млн.

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