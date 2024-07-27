Генич: задолбала история с Соболевым и «Зенитом», хватит раскачивать красно-белую лодку

«Реально задолбала эта история. Цепляются к Соболеву из-за цвета кроссовок, кепки… Есть универсальный ответ у экспертов — надо быть в команде. Удерживать игрока сложно. Вот есть Кордоба, которого “Зенит” очень хотел. Он готов был переподписать с “Краснодаром”, а “Зенит” насыпает ещё больше. И Кордоба говорит — попылю здесь год и уеду в “Зенит”. Когда Малышев говорит, что нет конкретного предложения, но переговоры идут — с кем он переговаривается: с Соболевым или с “Зенитом”? Не очень понимаю. Эта “Санта-Барбара” надоела. “Зенит” хотел его подписать перед сезоном. Но не получилось. С каждым днём ситуация будет складываться не в пользу Александра, если он хочет уйти. Клуб сам должен этот вопрос с ним разрешить. Если есть конкретное и устраивающее предложение, договаривайтесь. Если нет — выйдете и скажите “У Соболева два года контракта. Он не продаётся. Хватит раскачивать красно-белую лодку”», — приводит слова Генича «РБ Спорт».