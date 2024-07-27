Текущие события
Футбол. Премьер-лига
перерыв
Пари Нижний Новгород
ЦСКА
Футбол. Первая лига
2-й тайм
Енисей
Торпедо
Футбол. Премьер-лига
17:30
Динамо
Локомотив
Футбол. Премьер-лига
17:30
Рубин
Зенит
Футбол. Первая лига
18:00
Сокол
КАМАЗ
Футбол. Первая лига
19:30
Черноморец
Урал
Футбол. Премьер-лига
20:00
Факел
Акрон
Все события
15:13 (мск), источник: Чемпионат.com

Генич: задолбала история с Соболевым и «Зенитом», хватит раскачивать красно-белую лодку

Спортивный комментатор Константин Генич поделился мнением о потенциальном переходе нападающего московского «Спартака» Александра Соболева в петербургский «Зенит».

Зенит
Спартак
Генич: задолбала история с Соболевым и «Зенитом», хватит раскачивать красно-белую лодку | Источник: Чемпионат.com

«Реально задолбала эта история. Цепляются к Соболеву из-за цвета кроссовок, кепки… Есть универсальный ответ у экспертов — надо быть в команде. Удерживать игрока сложно. Вот есть Кордоба, которого “Зенит” очень хотел. Он готов был переподписать с “Краснодаром”, а “Зенит” насыпает ещё больше. И Кордоба говорит — попылю здесь год и уеду в “Зенит”. Когда Малышев говорит, что нет конкретного предложения, но переговоры идут — с кем он переговаривается: с Соболевым или с “Зенитом”? Не очень понимаю. Эта “Санта-Барбара” надоела. “Зенит” хотел его подписать перед сезоном. Но не получилось. С каждым днём ситуация будет складываться не в пользу Александра, если он хочет уйти. Клуб сам должен этот вопрос с ним разрешить. Если есть конкретное и устраивающее предложение, договаривайтесь. Если нет — выйдете и скажите “У Соболева два года контракта. Он не продаётся. Хватит раскачивать красно-белую лодку”», — приводит слова Генича «РБ Спорт».

Ранее стало известно, что Соболева отстранили от основной команды «Спартака».

Александр Соболев имеет действующее трудовое соглашение с красно-белыми до 30 июня 2026 года. В минувшем сезоне в активе 27-летнего нападающего 34 матча во всех турнирах, 10 голов и девять результативных передач. Авторитетный интернет-портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость нападающего «Спартака» в € 7,5 млн.

Читайте также от «Чемпионат.com»
Серена Уильямс: когда ты цветная, ты обязана выигрывать больше, чем белый
Российский борец Мамедов принял от МОК приглашение на Олимпиаду
Арбитр объяснил, почему судья дал Англии пенальти в полуфинале ЧЕ
Mundo Deportivo: немецкий судья вывел Англию в финал Евро-2024
Наверх
О проектеРеклама
О технологиях рекомендацийИспользование материаловОбратная связь