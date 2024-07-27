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15:26 (мск), источник: Чемпионат.com

Генич назвал главного конкурента «Зенита» в борьбе за чемпионство в новом сезоне РПЛ

Известный комментатор Константин Генич считает московский ЦСКА главным конкурентом «Зенита» в борьбе за звание чемпиона России в новом сезоне РПЛ.

Зенит
ЦСКА
Генич назвал главного конкурента «Зенита» в борьбе за чемпионство в новом сезоне РПЛ | Источник: Чемпионат.com

— Что должно произойти, чтобы «Зенит» не стал чемпионом?

 — Чтобы ЦСКА не пропускал на последних минутах, как в прошлом сезоне.

— ЦСКА — главный конкурент «Зенита»?

 — Да. Вообще не вижу слабых мест у ЦСКА. Очень хорошая группа атаки, подвижная, разнообразная. Хорошая середина. Очень сбалансированная команда. Верю, что Николич выжмет максимум, — приводит слова Генича «РБ Спорт».

Новый сезон РПЛ стартовал 20 июля. Чемпионат проходит с 20 июля 2024 года по 24 мая 2025-го. Действующим победителем Российской Премьер-Лиги является санкт-петербургский «Зенит». Сине-бело-голубые выиграли шестой подряд чемпионский титул.

ЦСКА в матче 1-го тура Российской Премьер-Лиги сезона-2024/2025 не смог обыграть «Ростов» в гостевом матче. Встреча завершилась со счётом 0:0. В свою очередь, «Зенит» в стартовом матче нового сезона РПЛ разгромил «Крылья Советов» со счётом 4:0.

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