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16:24 (мск), источник: Чемпионат.com

«Динамо» — «Локомотив»: стартовые составы команд на матч 2-го тура РПЛ

Сегодня, 27 июля, состоится матч 2-го тура Российской Премьер-Лиги между московскими «Динамо» и «Локомотивом».

Динамо
Локомотив
Источник: Чемпионат.com

Игра пройдёт на стадионе «ВТБ Арена — Центральный стадион Динамо им. Льва Яшина» в Москве. В качестве главного арбитра встречи выступит Сергей Карасёв из Москвы. Стартовый свисток раздастся в 17:30 по московскому времени.

Стали известны стартовые составы играющих команд:

«Динамо»: Лунёв, Лепский, Бессмертный, Даса, Майсторович, Кутицкий, Гагнидзе, Бителло, Тюкавин, Гладышев, Нгамалё.

«Локомотив»: Лантратов, Самошников, Фассон, Ньямси, Сильянов, Ненахов, Баринов, Батраков, Пиняев, Сарвели, Воробьёв.

«Динамо» в первом матче нового сезона РПЛ обыграло воронежский «Факел» со счётом 3:1. В свою очередь, «Локомотив» оказался сильнее «Акрона» (3:2). Новый сезон РПЛ пройдёт с 20 июля 2024 года по 24 мая 2025-го.

В прошлом сезоне команды встречались друг с другом дважды. В первом круге была зафиксирована ничья 0:0, во втором круге победу одержало «Динамо» (2:1).

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