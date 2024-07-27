«Динамо» — «Локомотив»: стартовые составы команд на матч 2-го тура РПЛ

Игра пройдёт на стадионе «ВТБ Арена — Центральный стадион Динамо им. Льва Яшина» в Москве. В качестве главного арбитра встречи выступит Сергей Карасёв из Москвы. Стартовый свисток раздастся в 17:30 по московскому времени.

Стали известны стартовые составы играющих команд:

«Динамо»: Лунёв, Лепский, Бессмертный, Даса, Майсторович, Кутицкий, Гагнидзе, Бителло, Тюкавин, Гладышев, Нгамалё.

«Локомотив»: Лантратов, Самошников, Фассон, Ньямси, Сильянов, Ненахов, Баринов, Батраков, Пиняев, Сарвели, Воробьёв.

«Динамо» в первом матче нового сезона РПЛ обыграло воронежский «Факел» со счётом 3:1. В свою очередь, «Локомотив» оказался сильнее «Акрона» (3:2). Новый сезон РПЛ пройдёт с 20 июля 2024 года по 24 мая 2025-го.