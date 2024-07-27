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17:08 (мск), источник: ТАСС

ЦСКА разгромил «Пари НН» в матче чемпионата России по футболу

Встреча завершилась со счетом 3:0.

Пари Нижний Новгород
ЦСКАПремьер-лига: таблица и календарь
Источник: https://t.me/pfccskamoscow

НИЖНИЙ НОВГОРОД, 27 июля. /ТАСС/. Футболисты московского ЦСКА в гостях со счетом 3:0 обыграли «Пари Нижний Новгород» в матче второго тура Мир — Российской премьер-лиги (РПЛ). Встреча прошла на стадионе «Нижний Новгород».

Забитыми мячами отметились Тамерлан Мусаев (15-я минута), Игорь Дивеев (50) и Иван Обляков (79).

Столичный клуб набрал четыре очка и вышел на первое место в турнирной таблице РПЛ. В первом туре ЦСКА и «Ростов» сыграли вничью (0:0). «Пари НН» в стартовой встрече со счетом 2:4 уступил казанскому «Рубину». Нижегородцы идут на 15-й строчке в РПЛ.

В следующем туре ЦСКА 4 августа дома сыграет с «Оренбургом». «Пари НН» в этот же день проведет гостевой матч против махачкалинского «Динамо».

Пари Нижний Новгород
0:3
Первый тайм: 0:1
ЦСКА
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