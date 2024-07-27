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18:04 (мск), источник: Спорт-Экспресс

Защитник «Химок» Степанов попал в сферу интересов «Спартака»

Московский «Спартак» интересуется защитником подмосковных «Химок» Данилом Степановым, сообщает «Евро-Футбол. Ру».

Спартак
Химки
Источник: РИА "Новости"

Красно-белые планируют приобрести левого защитника. В приоритете у клуба пригласить иностранца, но москвичи присматриваются и к российскому рынку. Официального предложения «Спартак» пока не делал.

24-летний Степанов выступает в «Химках» с лета 2023 года. В составе подмосковной команды он провел 36 матчей, забил 2 мяча и и сделал четыре результативные передачи. Портал Transfermarkt оценивает стоимость игрока в 1,2 миллиона евро.

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