Защитник «Химок» Степанов попал в сферу интересов «Спартака»

Красно-белые планируют приобрести левого защитника. В приоритете у клуба пригласить иностранца, но москвичи присматриваются и к российскому рынку. Официального предложения «Спартак» пока не делал.

24-летний Степанов выступает в «Химках» с лета 2023 года. В составе подмосковной команды он провел 36 матчей, забил 2 мяча и и сделал четыре результативные передачи. Портал Transfermarkt оценивает стоимость игрока в 1,2 миллиона евро.