ЦСКА аккуратно разобрал «Пари НН» без Чалова. Но проблемы у Николича всё равно есть

Пари НН — ЦСКА — 0:3, обзор матча 2-го тура РПЛ, видео голов: Мусаев, Дивеев, Обляков, статистика, 27 июля 2024 | Источник: РИА "Новости"

После 1-го тура к ЦСКА было много вопросов. Игра с «Ростовом» получилась скорее тактической, когда обе команды мало атаковали и концентрировались на обороне. Это вряд ли устроило нового главного тренера москвичей Марко Николича. После матча он заявил, что это совсем не та структура, которую он хочет видеть. А игра в атаке его не устроила. На 2-й тур в основе предсказуемо не вышел Чалов, он готовится к отъезду в ПАОК. Поэтому место центрфорварда занял Мусаев. А под ним расположились два летних новичка — Койта и Жемалетдинов.

Саша Илич выпустил в основе вообще всех новобранцев, изменив сочетания после поражения от «Рубина». Тичич, Ожегович, Глазер, Магкеев — все они в старте. Плюс вратарь Медведев не присел на скамейку, несмотря на четыре пропущенных мяча. Конечно, главный тренер вынужден уже по ходу сезона искать удачные сочетания, чтобы переваривать мрачную статистику — в этом году «Пари НН» не побеждал на своём поле. Да и в гостях команда сделала это всего раз.

Эта встреча для «Нижнего» началась куда спокойнее, чем предыдущая, когда к четвёртой минуте было забито уже два мяча. Видимо, тренер призвал ответственнее действовать в обороне. ЦСКА тоже особо не напрягал. Команду словно устраивало действовать вторым номером, отдать мяч сопернику и сконцентрироваться на высоком прессинге и перехватах. Они стали работать с самого начала — «Пари НН» было тяжело уверенно разыгрывать мяч и доводить его до атаки. Периодически случались потери. Сначала не очень опасные.

Но после 10-й минуты ЦСКА чуть увеличил скорости. Хотя некоторые всё равно выпадали. Например, Койта и Жемалетдинов явно не до конца справлялись со своими функциями. Мяч до них доходил часто, но они ошибались в простых моментах. Поэтому команда в какой-то момент переключилась на игру через фланги. И удачно. Круговой пролетел по бровке, навесил в штрафную, там мяч отскочил на Облякова, у которого не получился удар. Зато акробатический трюк удался Мусаеву. И ЦСКА повёл.

А дальше ЦСКА словно получил приказ: играть по счёту. Никакого увеличения темпа или агрессии. Команда снова отдала мяч и предпочитала концентрироваться на прессинге. Но и у «Нижнего» в атаке ничего не получалось. В основном розыгрыш шёл в центре поля без всякого продвижения и идей. Новички ничего не изменили. Однако если с «Рубином» во втором тайме было ещё хоть немного креативно, то с ЦСКА — вообще грусть. Только один удар в створ от двух команд в первом тайме — лучшая характеристика происходящего. Отметим разве что выход на замену Гоцука. Он поменял Магкеева, у которого снова травма.

В перерыве Илич обошёлся без перестановок, а Николич заменил Койта на Зделара. И чуть ли не в самом начале тайма ЦСКА всё закончил. Обляков навесил со штрафного, Роша скинул на Дивеева в центр вратарской, а тот забил. Идеальная домашняя заготовка.

Два момента — два гола. Эффективность максимальная. Но вряд ли такая игра могла устроить всех болельщиков. Всё-таки проблемы с контролем мяча, инициативой, агрессией и давлением пока никуда не делись. Хотя, возможно, в этом и была задумка Николича. Он знал, что соперник всё равно ничего не сделает.

На 78-й минуте Обляков забил уже последний гол. Снова прорыв Кругового и идеальный пас на своего друга. Тому оставалось не промахнуться из выгодной позиции.

«Пари НН» так и не смог включиться. Хоть и публично руководители убеждают, что проблем нет, цель — попасть в топ-10, а будущее солнечное. Но два матча показали: это не так. Может, Саша Илич будет первым тренером, уволенным в этом в сезоне. Если ему быстро не удастся исправить ситуацию, то всё так и будет.