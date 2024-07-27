«Факел» и «Акрон» объявили стартовые составы на матч РПЛ
Воронежский «Факел» и тольяттинский «Акрон» объявили стартовые составы команд на матч 2-го тура российской Премьер-Лиги.
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АкронПремьер-лига: таблица и календарь
Воронежский «Факел» и тольяттинский «Акрон» объявили стартовые составы команд на матч 2-го тура российской Премьер-Лиги.
Игра пройдет на стадионе «Факел» в Воронеже и начнется в 20:00 по московскому времени.
Состав «Факела»: Беленов, Юрганов, Божин, Мастерной, Калинин, Сенхаджи, Квеквескири (к), Селе, Марков, Аппаев, Гиоргобиани.
Состав «Акрона»: Волков, Савичев (к), Димоски, Эсковаль, Пауло Витор, Палиенко, Бакаев, Лончар, Джурасович, Данилин, Грибов.