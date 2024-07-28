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01:58 (мск), источник: Чемпионат.com

Сергей Семак: «Зениту» нужно улучшать действия практически во всём

Главный тренер «Зенита» Сергей Семак после матча 2-го тура РПЛ с «Рубином» (0:4) ответил на вопрос, есть ли у команды какие-то аспекты игры, нуждающиеся в улучшении. Напомним, сине-бело-голубые забили четыре мяча в трёх последних встречах подряд.

ЗенитПремьер-лига: таблица и календарь
Сергей Семак: «Зениту» нужно улучшать действия практически во всём | Источник: Чемпионат.com

«Глобально… нужно улучшать наши действия практически во всём. Проблемы — они абсолютно всегда есть. Может, они так не бросаются в глаза со стороны, но мы видим, где и над чем уже нужно работать. Безусловно, работы много. Мы особых иллюзий не строим, игры будут по-разному складываться. Иногда будем контролировать и ход матча, и вести по счёту, но не всегда так будет. Иногда нам будет сложнее гораздо в плане результата или самой игры. Нужно быть готовыми ко всему. Самое важное — это победа, а не то, с каким счётом мы побеждаем. Хотя для болельщиков, безусловно, приятно, когда команда забивает много мячей», — приводит слова Семака официальный сайт «Зенита».

Матч с «Рубином» проходил на стадионе «Ак Барс Арена» в городе Казань. В качестве главного арбитра встречи выступил Артём Чистяков из Азова. На 37-й минуте нападающий «Зенита» Максим Глушенков открыл счёт в матче. На 44-й минуте форвард сине-бело-голубых Матео Кассьерра укрепил их преимущество, забив гол с пенальти. На 55-й минуте Кассьерра довёл счёт до разгромного. На 90+2-й минуте нападающий Вильсон Изидор забил четвёртый гол «Зенита» в противостоянии.

Рубин
0:4
Первый тайм: 0:2
Зенит
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