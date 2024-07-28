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03:05 (мск), источник: Чемпионат.com

РПЛ реально получила чудесного дебютанта. Уже есть историческая победа!

«Акрон» испортил «Факелу» праздник в честь открытия нового стадиона.

Факел
АкронПремьер-лига: таблица и календарь

«Факел» сыграл первый матч на своём новом стадионе в Воронеже. Премьера получилась неудачной. Команда Игоря Черевченко уступила дебютанту элиты «Акрону», который, кажется, на многое способен в РПЛ.

Стадион и поле у воронежцев поменялись (теперь команда играет на качественном искусственном газоне, а не на вязком натуральном), но сам «Факел» остался прежним — по-спортивному злым, настроенным на рубку и активную борьбу за подборы. Уже на третьей минуте хозяева могли остаться вдесятером! Защитник Божин в жёстком стыке попал по колену более ловкому вингеру Данилину, и судья Буланов без раздумий достал красную карточку. Однако «Факел» избежал удаления благодаря работавшему на VAR Безбородову. Ассистент предложил Буланову посмотреть «кино», и главный рефери согласился с мнением коллеги, что фол тянул всё же на жёлтую.

Команды Черевченко и Заурбека Тедеева продолжили играть в равных составах. «Акрон» больше владел мячом и делал больше передач на чужой трети. Ещё после первого матча дебютанта РПЛ с «Локомотивом» многие отмечали симпатичный стиль игры тольяттинцев. Тем не менее забросы хозяев за спины защитникам высоко державшего линию обороны «Акрона» и кроссы в штрафную Волкова выглядели опаснее. Лучший момент в первом тайме у «Факела» имел, пожалуй, нападающий Аппаев, который в прошлом сезоне не забил ни разу в 28 матчах чемпионата (последний его гол случился ещё в мае 2023-го).

У «Акрона» в позиционных атаках было, пожалуй, многовато сумбура. Но это неудивительно, учитывая, что тольяттинцы сильно поменялись в летнее трансферное окно. Гости заметно перебили хозяев в первом тайме (9:2), тем не менее единственный удар в створ на две команды нанёс новичок «Акрона» Лончар. А самый реальный шанс забить получил после стандарта центрбек Эшковал.

Нулевая ничья по итогам 45 минут по такой игре — логичный результат. Команды захлебнулись в эмоциях. А «Факел» всё-таки остался вдесятером в компенсированное время. Разве что в эпизоде с фолом Маркова получилось всё наоборот. Буланов оценил его на жёлтую карточку, а, посмотрев повтор, поменял на красную. Действительно, нападающий попал открытыми шипами в голень Димоски.

Удаление Маркова изменило игру. Нападающий ушёл с поля и как будто забрал с собой огонь, свойственный матчам «Факела». «Акрон» увеличил контроль мяча до 70%. Однако это было стерильное владение, так как воронежцы вдесятером умело сушили игру. Тольяттинцам не хватало доставки мяча в штрафную. До гола статистика по касаниям в чужой штрафной была фактически равной. Недоставало и опытного центрфорварда: героя 1-го тура Эльдарушева, который на неделе ушёл в «Балтику», подменял юный воспитанник «Зенита» Грибов.

Но после часа матча Тедеев выпустил форварда-новичка Тимошенко и Кузьмина, и эти замены сработали! Свежие игроки тут же поучаствовали в голе «Акрона». Тольяттинцы реализовали первый же момент после перерыва, созданный в результате блестящей комбинации с пасом на третьего. Классная передача из глубины от Пауло Витора, отличное открывание и ассистирование от Кузьмина. Лончар пробил, а Тимошенко хорошо прочитал эпизод и преуспел на добивании. Иван — автор первого гола на стадионе «Факела».

Пропустив мяч, команда Черевченко вынуждена была раскрываться и рисковать — у «Акрона» появилось свободное пространство. Прошло ещё чуть более 10 минут, и Бакаев сделал счёт 0:2. Прекрасное возвращение Солтмурада в РПЛ! В 1-м туре он набрал 1+1, а теперь добавил в свою статистику ещё один забитый мяч. Результативность на зависть некоторым нападающим. «Акрон» прорвал оборону соперника на его правом фланге, и Бакаев расправился один в один с Сенхаджи. Рикошет от ноги защитника помог мячу найти сетку ворот.

Попытки «Факела» спасти игру в концовке ни к чему не привели. Команда Черевченко так и закончила матч без ударов в створ (статистика ударов — 7:18, в створ — 0:6). Более того, в концовке «Акрон» мог сделать свою победу крупной. Бакаев снова улетел к воротам Беленова и технично переправлял мяч в дальний угол. Но всё залетать не может даже у поймавшего дикий кураж на старте сезона игрока. Солтмурад чуть-чуть не попал.

Анатолий Романов

Факел
0:2
Первый тайм: 0:0
Акрон
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