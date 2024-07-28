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04:03 (мск), источник: ТАСС

Матчами с участием «Спартака» и «Краснодара» завершится второй тур РПЛ

МОСКВА, 28 июля. /ТАСС/. Программа второго тура Мир — Российской премьер-лиги (РПЛ) завершится в воскресенье тремя матчами. В этот день состоятся игры «Химки» — «Спартак», «Оренбург» — «Ахмат» и «Краснодар» — «Динамо» (Махачкала).

Спартак
Краснодар
Оренбург
Химки
Динамо Мх
АхматПремьер-лига: таблица и календарь
Источник: РИА "Новости"

В первом матче дня московский «Спартак» в гостях сыграет с подмосковными «Химками», встреча начнется в 15:00 мск. В первом туре красно-белые на выезде уступили «Оренбургу» со счетом 0:2, «Химки» на своем поле сыграли вничью с махачкалинским «Динамо» (1:1). По итогам прошлого сезона «Спартак» занял пятое место в турнирной таблице РПЛ. «Химки» выиграли Мелбет — Первую лигу, гарантировав выход в высший дивизион чемпионата России напрямую.

Чемпион СССР в составе «Спартака» Юрий Гаврилов считает, что команда не является фаворитом в матче с «Химками». «Я думаю, что все будут ожидать победы “Спартака”, — сказал Гаврилов ТАСС. — Я не знаю, кто может заменить Александра Соболева, это решение главного тренера. Но, конечно, “Спартак” будет играть на победу после первого поражения, но я не думаю, что команда будет в игре фаворитом».

Футбол

Премьер-лига 2024/2025
Тур 2, 28.07.2024, 15:00

Химки-Спартак-

В составе «Спартака» не сыграет нападающий Александр Соболев. 23 июля спортивный директор красно-белых Томаш Амарал сообщил, что форвард отстранен от тренировок с основной командой. Ранее «Спорт-экспресс» сообщал, что в переходе Соболева заинтересован петербургский «Зенит». Соболеву 27 лет, он выступает за «Спартак» с 2020 года. Контракт с игроком рассчитан до 2026 года. В составе столичной команды нападающий стал обладателем Кубка России (2022), серебряным (2021) и бронзовым (2023) призером чемпионатов страны.

Последний матч между командами завершился вничью со счетом 1:1. До этого обе команды обменялись домашними победами, «Спартак» выиграл со счетом 5:0, «Химки» — 2:1.

Остальные игры дня

В другом матче дня «Оренбург» дома сыграет с грозненским «Ахматом», встреча начнется в 17:30 мск. В первом туре «Ахмат» на своем поле сыграл вничью с «Краснодаром» (1:1). В прошлом сезоне РПЛ «Ахмат» выиграл дома со счетом 4:0, встреча в Оренбурге завершилась вничью (1:1).

Футбол

Премьер-лига 2024/2025
Тур 2, 28.07.2024, 20:00

Краснодар-Динамо Мх-

Также в воскресенье «Краснодар» дома сыграет с махачкалинским «Динамо», встреча начнется в 20:00 мск. По итогам прошлого сезона «Краснодар» занял второе место в таблице РПЛ. Махачкалинское «Динамо» стало вторым в Первой лиге, впервые выйдя в РПЛ.

Программа второго тура РПЛ стартовала в пятницу, в этот день «Ростов» на выезде победил «Крылья Советов» со счетом 3:1. 27 июля ЦСКА на выезде обыграл «Пари Нижний Новгород» (3:0), «Динамо» на своем поле победило «Локомотив» (3:1), «Зенит» в гостях разгромил «Рубин» (4:0), «Факел» на своем поле уступил «Акрону» (0:2).

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